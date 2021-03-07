311地震餘悸猶存 8成民眾支持廢核電

8成311大地震倖存者支持廢除核電！據日本共同社先前的調查，311震災、海嘯及核災的倖存者中，約有8成的人支持立即廢除或逐步廢除核電。儘管有部分民眾表示，為解決全球暖化問題，以及經濟層面的考量，認為還需倚賴核電，但多數人為了環境及下一代年輕人的權益，支持廢止。

8成支持廢除核電

根據《每日新聞》報導，在距離2011年311大地震近10年後，日本共同社去年11月對311大地震受災最嚴重的3個地區，包括岩手縣、宮城縣和福島縣進行民意調查，有約30%的受訪民眾認為，應立即廢除核電，還有52%的民眾表示，應逐步廢除核電，且最終必須淘汰，僅15%的人贊成重啟核反應堆，認為將來仍應依靠核能發電。

按行政區劃分，40%的福島縣居民支持立即廢除核電，高於岩手縣的27%和宮城縣的24%。從福島縣浪江町撤離的住民鈴木博美表示，消費者至今仍擔心福島魚類受到輻射汙染，因此她支持廢除核電。

但福島縣楢葉町的居民岡康男則認為日本需要依靠核電一段時間，來解決全球暖化問題。

政府將作出決定

而日本東北電力公司正計劃重啟宮城縣女川町核電廠的2號機。當地一位40歲的居民表態支持，認為能給當地社區帶來經濟利益，如創造就業機會。但是另一位60歲的居民表示，考慮到年輕人的未來，應廢除核能發電。

據另則《每日新聞》報導，日本首相菅義偉6日已表明，政府將很快決定如何處置儲存在福島核電廠水箱中經處理過的放射性汙染水，他說：「我們不應再推遲決定，我想在適當的時機確定處置計畫。」

日本政府正考慮將冷卻福島第一核電廠的水排入海中，但因遭當地漁業強烈反對，還未做出最終決定。

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