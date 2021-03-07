英王室團結抗梅根！專訪播出前 女王率全體搶先登場

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）預定在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午9時）播出英國哈利王子和妻子梅根接受名節目主持人歐普拉的專訪，預料梅根將大曝王室內幕。為此，英國王室也有準備，將於專訪在7日播出前，由女王伊麗莎白二世領軍，全員出席大英國協日活動，向全球抗疫醫護人員致敬。英國媒體指王室大打公關牌，也展現王室團結對抗梅根風暴的決心。

在哈利王子夫婦接受歐普拉專訪播出前幾小時，英國女王、王儲查理王子和妻子卡蜜拉、威廉王子和妻子凱特將一起出席在西敏寺舉行的慶祝大英國協日禮拜，女王的夫婿菲利普親王因住院不克出席，查理王子、威廉王子夫婦都將發表演說。

英國衛報報導，英國王室與梅根的這場跨大西洋公關大戰愈演愈烈，白金漢宮上周宣布正在調查梅根霸凌王室幕僚人員案件。梅根的其他負面新聞也一一浮現，包括梅根不聽勸告，執意佩戴沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德贈送的鑽石耳環。由於穆罕默德下令殺害記者哈紹吉，英國每日郵報稱梅根戴「染血的耳環」。