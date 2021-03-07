快訊

影／警察杯杯攻堅地下軍火庫 幼兒園師生集中安置2小時

獨／消防員防疫津貼籌錢有困難？ 將動用災害準備金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英王室團結抗梅根！專訪播出前 女王率全體搶先登場

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
在哈利王子夫婦接受歐普拉專訪播出前幾小時，英國女王（左）、王儲查理王子（左二）和妻子卡蜜拉（左三）、威廉王子（右二）和妻子凱特（右）將一起出席一項慶祝大英國協日的活動。圖為他們去年3月王室出席大英國協日禮拜的資料照片。法新社
在哈利王子夫婦接受歐普拉專訪播出前幾小時，英國女王（左）、王儲查理王子（左二）和妻子卡蜜拉（左三）、威廉王子（右二）和妻子凱特（右）將一起出席一項慶祝大英國協日的活動。圖為他們去年3月王室出席大英國協日禮拜的資料照片。法新社

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）預定在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午9時）播出英國哈利王子和妻子梅根接受名節目主持人歐普拉的專訪，預料梅根將大曝王室內幕。為此，英國王室也有準備，將於專訪在7日播出前，由女王伊麗莎白二世領軍，全員出席大英國協日活動，向全球抗疫醫護人員致敬。英國媒體指王室大打公關牌，也展現王室團結對抗梅根風暴的決心。

在哈利王子夫婦接受歐普拉專訪播出前幾小時，英國女王、王儲查理王子和妻子卡蜜拉、威廉王子和妻子凱特將一起出席在西敏寺舉行的慶祝大英國協日禮拜，女王的夫婿菲利普親王因住院不克出席，查理王子、威廉王子夫婦都將發表演說。

英國衛報報導，英國王室與梅根的這場跨大西洋公關大戰愈演愈烈，白金漢宮上周宣布正在調查梅根霸凌王室幕僚人員案件。梅根的其他負面新聞也一一浮現，包括梅根不聽勸告，執意佩戴沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德贈送的鑽石耳環。由於穆罕默德下令殺害記者哈紹吉，英國每日郵報稱梅根戴「染血的耳環」。

英國 王室 女王 哈利王子

延伸閱讀

歐普拉專訪哈利王子夫婦未播先轟動 梅根衣飾暗藏「訊息」？

哈利、梅根登脫口秀 明吐王室怨氣

梅根之亂變成英美大戰！好萊塢大都挺「梅」皇室敗陣？

梅根不讓女王有時間準備 皇室只能跟觀眾同步收看專訪

相關新聞

英王室團結抗梅根！專訪播出前 女王率全體搶先登場

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）預定在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午9時）播出英國哈利王子和妻子梅根接受名節目主持...

不耐防疫封鎖影響生計 維也納街頭千人抗議

維也納今天有數千人走上街頭，為最新一波反2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制的示威行動。奧地利警方表示，有幾...

歷經三次封城 英國將逐步開放表演活動

好消息，歷經三次封城，如今英國的表演藝術活動有望在五月時做有限度的開放，這對於飽受疫情衝擊的藝文產業，雖然不到春暖花開的地步，但確實是往好的方向邁進了一大步。

歐普拉專訪哈利王子夫婦未播先轟動 梅根衣飾暗藏「訊息」？

美國名嘴歐普拉（Oprah Wiinfrey）專訪英國哈利王子（Prince Harry）夫婦的節目即將於3月7日播出，哈利與梅根（Meghan, Duchess of Sussex）兩人將罕有談論與王室之間的分歧，單是預告片已掀起熱話，不止電視台爭奪轉播權，英國媒體就連梅根在片內衣著、佩戴飾物都逐一仔細分析，解讀暗藏的「密碼訊息」。

【311震後10年】你在天國好嗎？ 一通通「風中電話」 療癒無數家人的心

2011年3月11日在停電的黑暗中，佐佐木一義猛地抬頭望向天空，滿天星斗像珠寶盒一般美麗，站在滿是玻璃瓦礫街道的他，卻開始嚎啕大哭，「我知道，一定很多人在這場災難失去生命」。23天後，佐佐木終於找到妻子，她俯臥在友人家的玄關，被傾倒的大樹、瓦礫壓住氣絕。

槍殺示威少女 緬甸軍政府挖墳檢查

緬甸一名反政變的十九歲華人少女鄧加希，三日在瓦城遭軍方開槍擊中頭部死亡，路透報導，緬甸當局五日將她的墳墓挖開，檢查她的遺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。