歐普拉專訪哈利王子夫婦未播先轟動 梅根衣飾暗藏「訊息」？

美國名嘴歐普拉（Oprah Wiinfrey）專訪英國哈利王子（Prince Harry）夫婦的節目即將於3月7日播出，哈利與梅根（Meghan, Duchess of Sussex）兩人將罕有談論與王室之間的分歧，單是預告片已掀起熱話，不止電視台爭奪轉播權，英國媒體就連梅根在片內衣著、佩戴飾物都逐一仔細分析，解讀暗藏的「密碼訊息」。

歐普拉與梅根素有私交，令這次訪問特別觸目，節目由本來1.5小時加碼至2小時，美國ViacomCBS與英國ITV均已購入播映權，據《 華爾街日報 》報導，ViacomCBS付出的價錢高達700萬至900萬美元（約新台幣1億9553萬至2億5139萬元），節目播出期間的廣告收費達到每半分鐘收費32.5萬美元（約新台幣905萬元），是平時約1倍。

哈利與梅根的「控訴」

根據CBS公開的預告片顯示，哈利王子會講述自己擔心「歷史重演」，此明顯是指向其母親戴安娜（Diana, Princess of Wales）當年在巴黎為逃避狗仔隊追訪，最後發生車禍的悲劇，在過去多年，哈利王子也曾無數次控訴媒體侵犯私隱。

至於梅根更會「控訴」王室，直指在圍繞夫婦二人的謊言上，王室扮演積極角色，當歐普拉問及她說出真相後，預期王室會有什麼反應，梅根回答說：「經過一段時候後，我不知道為什麼他們會預期我們仍然會保持沉默。」梅根也談到自己不害怕說出真相的後果，指若果會伴隨失去一些東西的代價，自己「已失去很多東西了」。

衣著飾物暗藏訊息？

哈利與梅根在這次訪問沒有收取金錢回報，但作為「出走」的王室成員罕見受訪，本來就可預期訪問備受關注，兩人也為此精心準備，英國《 電訊報 》便一一分析梅根的衣著、飾物與妝容，尋求暗藏的「密碼訊息」，例如梅根選擇在訪問內穿起價值3300英鎊（約新台幣12萬元）的亞曼尼（Giorgio Armani）黑色長裙，裙上的蓮花圖案成為焦點，因蓮花帶有重生、復興的意思，被指是表達出在壓力下「拒絕落敗」的意思。

梅根在訪問佩戴的手鏈，是來自戴安娜的遺物，則被指是呼應哈利王子的說法，即強調「不要讓歷史重演」的主題。戴安娜在1997年生前最後一段日子中，便有戴著這條手鏈出席公開活動。

有報導指出，梅根的妝容也有刻意調整，顯得較為端莊、真誠與帶出媽媽的感覺，以免讓觀眾覺得她有太「做作」的感覺。至於訪問場地也刻意不選擇在哈利和梅根的別墅，以符合夫婦兩人強調私隱的說法，採訪也安排在戶外，以帶出兩人想「尋找自由」的感覺。

有報導指出，梅根的妝容也有刻意調整，顯得較為端莊、真誠與帶出媽媽的感覺，以免讓觀眾覺得她有太「做作」的感覺。（CBS）

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文章授權轉載自《香港01》