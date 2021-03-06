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全日空與日航乘客資料外洩 190多萬人遭殃

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全日空與日航乘客資料外洩 涉190多萬人

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
全日空客機飛過東京灣。（美聯社）
全日空客機飛過東京灣。（美聯社）

日本空輸（All Nippon Airways，簡稱全日空）和日本航空（Japan Airlines，簡稱日航）分別發現大約100萬和92萬個乘客的資料外洩。

日本時報引述全日空說，資料外洩與全日空的合作夥伴「瑞士國際航空電訊集團」（SITA）的網路遭駭客攻擊有關。全日空透過SITA的伺服器，與星空聯盟其他成員共享飛行常客會員資料。

俄羅斯衛星通訊社引述共同社說，資料外洩的100萬名全日空乘客都是積分獎勵計畫的人士，外洩的是以拉丁字母拼寫的乘客姓名和會員卡號，所幸SITA沒有存取乘客的護照資料、地址和電話號碼、信用卡號，因此這些資料並未外洩。

由於SITA遭駭，日航的92萬名乘客資料也落入駭客手中。

日本 駭客 俄羅斯

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