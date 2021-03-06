日本311震災將滿10年 宮城縣發現一罹難者遺體

東日本大震災將於本月11日屆滿10周年，日本時事通信社報導，宮城縣上月發現一具人骨，證實是311的失蹤者。

宮城縣警4日指出，當地人士上月17日在東松島市的海岸邊步行時，發現地面露出一部分疑似人類頭蓋骨的物體，立刻報警。

經過牙齒鑑定及DNA比對，這具遺骨是當時61歲的奧山夏子，在震災後被通報為失蹤者。奧山的兒子表示：「能找到母親真好了，非常感謝發現母親的人。我也會整理好自己的心情，繼續向前邁進。」

宮城縣上一次尋獲罹難者遺體是2012年8月，這次是時隔八年半再度尋獲遺骸。

日本時間2011年3月11日下午2時46分，發生規模9.1超級強震，震度高達七級，引發逾40公尺高海嘯，更引發福島核電廠核災。地震造成近1萬6000人死亡，2500多人下落不明，是日本歷來最嚴重的天災。