歷史性一刻！天主教教宗會晤伊拉克什葉派精神領袖

天主教教宗方濟各5日飛抵伊拉克，進行為期4天的歷史性之旅，6日來到伊斯蘭教什葉派聖城納傑夫，會晤伊拉克什葉派穆斯林精神領袖希斯塔尼（Ali al-Sistani）。

BBC報導，今年90歲的希斯塔尼在自宅接待方濟各，雙方會談約50分鐘，焦點著重在和平。據指希斯塔尼表示，「基督徒公民應跟全體伊拉克人一樣，生活在和平與安全之中，並享有完全的憲政權利」。

希斯塔尼在伊拉克什葉派穆斯林之間享有極高權威，近年已鮮少公開露面。

方濟各是第一位訪問伊拉克的天主教教宗，此行也是他在疫情爆發後首次出訪海外，新冠肺炎與安全顧慮等陰影始終揮之不去。但方濟各向記者團表示，他感覺「義不容辭」要進行這一趟「象徵性」之旅。

方濟各教宗還將訪問據信是伊斯蘭教、天主教與猶太教先知亞伯拉罕出生地的古城吾珥（Ur）。