孟晚舟案：檢方稱法官首先是決定引渡是否合法

加拿大檢方在法庭上表示，在決定國家安全和地緣政治關切是否可以用來駁回美國請求引渡孟晚舟的這件事上，法官不是最佳人選。檢方稱，法官首先是決定引渡請求是否合法，之後再由加拿大司法部長最終來決定是否引渡。

依照加拿大的引渡程序，在司法部長就是否引渡做出最終決定之前，要先由一名法官裁定引渡請求是否合法。

孟晚舟的律師團隊試圖說服法庭撤銷此案，理由是孟晚舟已成為中美貿易戰的談判籌碼，對孟晚舟的指控、逮捕和引渡都是在美中兩個大國競爭的背景下發生的。律師團隊表示，華為因為在5G通信技術上的領先而被美國視為現實的威脅，因而對華為和孟晚舟提出指控，並要求加拿大逮捕孟晚舟並引渡。孟晚舟辯護律師還指出，美國前總統川普2018年12月曾表示，如果符合美國利益或有助於與中國達成貿易協議，他將介入干預孟晚舟案。這顯示，川普將孟晚舟作為對華貿易談判的籌碼，也意味著她不會在美國獲得公平審判。

加拿大檢察官羅伯特．弗雷特(Robert Frater)則辯稱，川普的上述言論「含糊不清」，並列舉了美國政府其他相關人員反對介入干預的聲明。弗雷特還稱，不列顛哥倫比亞省最高法院的法官是無法確定華為是否確實對美國構成了「國家安全威脅」的。他敦促法官關注事實和法律，「把政治留給政客」。

現年49歲的華為首席財務官孟晚舟2018年12月根據美國的一項逮捕令在加拿大溫哥華國際機場遭拘押。美方指控她在華為與伊朗有業務的問題上欺瞞匯豐銀行，使其面臨觸犯美國對伊制裁禁令的風險。如果被判有罪，孟晚舟可能面臨在美國監獄服刑30年以上的刑期。

孟晚舟在溫哥華機場被捕導致加拿大和北京外交關系一落千丈。中國繼而以間諜罪罪名逮捕了兩名加拿大人，加拿大認為這是中方采取的報復行動。

孟晚舟案預計將在5月審理完畢。

樂然／苗子（路透社、法新社）

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