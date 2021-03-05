緬甸政變衝突！示威者見一人遭開槍 喉部中彈亡

據德新社從仰光發來的報導，周五緬甸軍方和安全力量使用催淚彈和橡膠子彈驅散早晨的示威者。據媒體報道，仰光、曼德勒等多地的抗議均被驅散。

而媒體及目擊者稱，在曼德勒再有一名抗議者被打死。

據路透社報導，有數千人周五在曼德勒和平遊行。人群呼喊：「石器時代已經過去，我們不會因為你們的威脅而懼怕。」目擊者稱，之後警方開槍以驅散人群，一人喉部中彈。

一名對死者進行了檢查的醫生透過電話向路透社表示：「我覺得他大約25歲，但我們還在等待死者家屬。」

目擊者稱，在仰光，約100名穿白袍的醫生加入了示威者的行列。

路透社報導稱，此前一天，周四，警方使用催淚彈和子彈在多個城市驅散人群，但比周三有所收斂。周三當日，據聯合國的訊息，有38人被打死，成為抗議以來最血腥的一天。據聯合國統計，緬甸抗議迄今已造成至少54人死亡。1700余人被逮捕，其中包括29名記者。

美國制裁 安理會周五磋商

消息人士向路透社表示，緬甸軍方在奪權後，試圖動用存在紐約聯邦儲備銀行的約10億美元。美國官員無限期凍結了這筆資金。

美國商務部下令，對緬甸國防部和內政部以及兩家緬甸軍方控制的財團實施貿易禁令。不過預期這些措施收效甚微，因美國對緬甸的年出口量很少。

聯合國緬甸人權事務調查員安德魯斯（Thomas Andrews）敦促安理會對緬甸實施全球武器禁運以及針對緬甸軍方的經濟制裁。安理會周五晚些時候將就緬甸形勢舉行磋商。

路透社報導稱，美國向未對緬甸軍政變作出譴責的中國表示，期待該國扮演建設性的角色。

批評軍方的緬甸駐聯大使留任 緬駐美使館譴責打死示威者

與此同時，上周五在聯合國大會發表演說、呼籲世界反對緬甸軍方上月「非法和違憲」政變的緬甸駐聯合國大使覺莫吞（Kyaw Moe Tun）目前將繼續留任。

覺莫吞在10分鐘的演說中一度哽咽，並在結束時手舉三指抗議標志。演說後，緬甸外交部宣布他被解職，並任命丁貌奈（Tin Maung Naing）代替他。然而，周四，聯合國表示，丁貌奈提交辭呈，而覺莫吞則將暫時留任。

而緬甸駐華盛頓大使館是否仍代表緬甸軍方，也不明確，因該館發表了一份聲明，對平民示威者被打死表示譴責，並呼籲有關當局「全面採取最大克制」。該館一名外交官辭職，至少三人在社交媒體表示加入反對軍方的公民抗議運動。

制裁措施

美國周四推出的制裁所針對的兩家緬軍方控制的財團分別是：緬甸經濟公司（MEC）和緬甸經濟控股有限公司（MEHL）。緬軍方使用包括這兩家財團在內的企業控制著緬甸的經濟命脈，利益涵蓋啤酒、煙草、電信、輪胎、採礦、房地產等。路透社分析說，美國政府尚未采取制裁的殺手鐧，即禁止所有美國個人與其的交易、並將指定公司排除出美國銀行體系。

聯合國緬甸人權事務調查員安德魯斯則呼籲各國對緬甸石油和天然氣公司（MOEE）實施制裁。他在一份報告中稱，該公司目前處於軍方控制下，是其最大的收入來源。

新加坡譴責緬甸軍方使用武力

周五，緬甸鄰國之一新加坡對緬軍方使用武力鎮壓人民作出譴責，稱之為「國恥」。新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）呼籲綿軍方尋求和平解決途徑。但他也承認外部壓力收效有限。

歐盟暫停了對緬甸的發展援助項目支持，以避免資金落入軍方手中。歐盟官員表示，近些年來對不同項目的資金投入超過2億歐元。

英國首相強生周四表示，緬甸暴力激化「令人驚懼」。他在推特上表示：「我們與緬甸人民並肩站立，呼籲立即停止軍事壓制、釋放翁山蘇姬等人、恢復民主。」強生同時譴責周三數十名民主抗議者遇害。英外相拉布在推特上表示：「以致命武力對準自己的人民，只因他們行使自由抗議的權利，這是無可接受的。持續的暴力與恐嚇必須終結。」

另據路透社報導，有至少19名緬甸警察越境前往印度，以避免因違抗命令而受到追究。

苗子/樂然（路透社、德新社、法新社）

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