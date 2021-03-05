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方濟各抵達伊拉克 為首位訪伊天主教教宗

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
方濟各5日於義大利登上專機，準備飛往伊拉克。（歐新社）
方濟各5日於義大利登上專機，準備飛往伊拉克。（歐新社）

天主教教宗方濟各5日抵達伊拉克首都巴格達，是歷來首位訪問該國的教宗。伊拉克雖以信仰伊斯蘭教為主，仍熱烈歡迎方濟各來訪，街頭懸掛「我們都是好弟兄」的標語，民眾也揮舞國旗迎接教宗車隊。

方濟各此行預定訪問四天，將會晤伊斯蘭教什葉派領袖希斯塔尼（Ali Sistani），並走訪飽受戰火及激進組織摧殘的大城摩蘇爾。

【中央社／梵蒂岡6日綜合外電報導】

天主教教宗方濟各（Pope Francis）打破傳統，今天任命法籍貝卡爾（Nathalie Becquart）為世界主教會議副秘書長，這是首位女性擔任此職，並具有投票權。

世界主教會議職掌重大教義問題研究，52歲的貝卡爾自2019年起擔任世界主教會議的顧問，今天是獲方濟各任命為世界主教會議兩位新副秘書長之一，另一人是西班牙籍的馬林德桑馬丁（Luis Marin de San Martin）。

世界主教會議秘書長葛瑞契樞機（Mario Grech）表示，這項人事任命象徵教宗希望「女性對教會事務的前瞻謀劃與決策過程有更多的參與」。

主教會議由主教和樞機率領，也有多位專家參與，但只有主教和樞機有投票權，專家並不具投票資格。

教宗方濟各先前已經表明有意改革世界主教會議，並且讓女性和平信徒在教會中扮演更重要角色。

貝卡爾為法國沙勿略女修會（Xaviere Sisters）一員，加入修會之前拿過巴黎高級商業研究學院（HEC Paris）碩士學位，並曾於美國波士頓進修。

伊拉克民眾夾道歡迎方濟各來訪。（路透）
伊拉克民眾夾道歡迎方濟各來訪。（路透）

教宗 方濟各

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