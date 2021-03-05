快訊

獨／勞金局新局長爆黑馬 金管會前主祕掌五兆基金

陳昇證實罹口腔癌 不捨35年髮妻「和夫人還有約定」

煩心事狂轟炸！英女王壓力山大 喜獲兩隻新柯基紓壓

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
太陽報繪製的女王與2隻新柯基犬想像圖。畫面翻攝：The Sun
太陽報繪製的女王與2隻新柯基犬想像圖。畫面翻攝：The Sun

英國伊莉莎白二世女王最近面對不少煩心的事情，先是王夫菲利浦親王住院動手術，孫子哈利與孫媳梅根又鬧出重磅專訪與霸凌事件，所幸兩隻可愛的柯基犬已加入王室，讓女王的心情得以振作起來。

太陽報報導，女王飼養超過30隻狗，但2020年耶誕節過後，身旁就只有一隻名為「糖果」的多基犬（dorgi）相伴。自內閣頒布居家避疫令，女王與菲利浦親王就在溫莎堡隔離，隨著菲利浦親王住院，女王現在更是孤孤單單一個人。據信新來的柯基都是致贈給女王的禮物，讓她高興極了。

消息人士向太陽報透露，「無法想像女王一隻柯基都沒有，這就像倫敦塔沒有烏鴉一樣。牠們到女王身邊就只有幾周時間，但據說都很可愛，也把溫莎堡當成家了。菲利浦親王還在醫院時，據說兩隻柯基犬為溫莎堡帶來許多喧鬧聲與動力。」

自1944年的18歲生日獲贈柯基犬「蘇珊」後，女王身旁的每一隻柯基都是蘇珊的後代，新來的2隻柯基則首度打破這個慣例。消息人士並未披露2隻新柯基的性別與年齡，也沒有透露女王為牠們取的名字。

報導稱女王的最後一隻柯基「耳語」（Whisper）2018年過世，內部人士又見到她不再為多基犬配種後，就覺得女王絕不會再養其他寵物。有說法指出，女王害怕自己死後，她飼養的柯基會變得孤孤單單。

白金漢宮對此婉拒評論，王家傳記作者朱諾（Penny Junor）則表示，女王幾年前就決定她不再養狗，但柯基對她非常重要，更指過去幾年下來，柯基比其他人類還要更親近女王，「柯基極其忠誠可愛，絕不會讓她失望，當然也絕少趕著去洛杉磯接受專訪」。

英國伊莉莎白二世女王與柯基犬合影資料畫面。路透/Bang Showbiz
英國伊莉莎白二世女王與柯基犬合影資料畫面。路透/Bang Showbiz

英國 女王 伊莉莎白二世 白金漢宮 寵物

延伸閱讀

矽晶圓女王徐秀蘭 征服投資圈

超做自己！唐綺陽爆這5星座是戀愛抖S女王 網抖：好可怕的準

英女王夫婿感染接受治療 繼續留院觀察

女王出招！聯合查爾斯、威廉等皇族一起對戰梅根

相關新聞

也太操！日本新冠防疫辦公室公務員單月加班378小時

日媒朝日新聞報導，日本內閣官房的新冠肺炎對策推進辦公室成員因疫情嚴重超時工作。今年1月，日本宣佈多地進入緊急狀態，該辦公...

煩心事狂轟炸！英女王壓力山大 喜獲兩隻新柯基紓壓

英國伊莉莎白二世女王最近面對不少煩心的事情，先是王夫菲利浦親王住院動手術，孫子哈利與孫媳梅根又鬧出重磅專訪與霸凌事件，所...

巴西染疫死亡人數再創新高！總統又狂言：別再該該叫

儘管巴西疫情持續惡化，該國總統波索納洛（Jair Bolsonaro）4日仍向巴西民眾說，「別再抱怨了」。

以柔克剛！ 陸開發「軟體機器魚」 成功抗壓潛入地球最深海溝

《自然》期刊4日刊登中國浙江大學航空航天學院教授李鐵風團隊論文，指他們受到馬里亞納獅子魚（Pseudoliparis swirei）標本的啟發，使用軟物質打造出一個自供電的魚型機器人，能撐過最深海溝底部的龐大壓力。在馬里亞納海溝與南海的兩次實際海試結果也證實，這一款「軟體機器魚」可在低溫高壓的海裡正常運作，可望探索至今仍未知的海洋深處。

二戰後首見！德國防納粹復活 監控極右在野黨

德國政府決定可對近年在政壇快速崛起的極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）祭出監聽等措施，是二戰後首度對擁有國會席次的主要反...

緬甸政變已54死 華裔少女中彈遺言捐出器官

緬甸自2月1日軍方政變以來，至少54人被殺，1700多人遭拘留；3日是政變以來最血腥的一天，至少有38人死於示威鎮壓，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。