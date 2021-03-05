也太操！日本新冠防疫辦公室公務員單月加班378小時

日媒朝日新聞報導，日本內閣官房的新冠肺炎對策推進辦公室成員因疫情嚴重超時工作。今年1月，日本宣佈多地進入緊急狀態，該辦公室成員平均加班122個小時，其中有人加班高達378個小時。

新冠肺炎對策推進辦公室是以經濟再生大臣西村康稔為核心，負責防疫相關政策。報導指出，多數成員加班超過「過勞死紅線」的80小時/月，其中，最嚴重者一月分加班長達378小時。根據人事院（等同人事行政總處）統計，日本公務員2019年平均年加班348小時，該名職員一個月加班時間就超越平均年加班時數。

報導指出，內閣會議通過書面答覆參議員安達澄質詢西村的組織管理問題，新冠肺炎對策推進辦公室去年11月（89名職員）平均加班時間約為69個小時、12月（95名職員）77個小時，至於一月（102名職員）則是122個小時。雖然日本政府呼籲民眾在家工作，以防疫情擴大，但該辦公室成員從去年11月至今年1月的三個月間，平日都要進辦公室，沒有人在家工作。

日本政府書面答覆質詢解釋，「由於工作性質特殊，可能需要採取緊急因應」，並指會透過強化體制，確保人力充足，讓公務員得以休息。

日本一月因有新年、成人之日兩個連假，上班日數19天。