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網路發展迅速 專家：監管法規應常修改

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
專家表示，網路資料保護相關的法規應該要頻繁修改，以因應快速變化的網路科技。圖為歐盟《一般資料保護規範》的起草人之一阿克賽爾．沃斯。（Photo from網路截圖）
專家表示，網路資料保護相關的法規應該要頻繁修改，以因應快速變化的網路科技。圖為歐盟《一般資料保護規範》的起草人之一阿克賽爾．沃斯。（Photo from網路截圖）

科技和網路發展迅速，專家認為相關監管法規3年就要修改一次。根據外媒報導，起草歐盟《一般資料保護規範》的專家之一阿克賽爾．沃斯接受媒體專訪時表示，由於現今網路科技變化太快，法規也需要快速應變，最少3年就要修改一次，並希望其他世界各國也能有此觀念。但也有其他專家表示，但3年一改可能過於頻繁。

金融時報報導，當年歐盟在80年代為了制定《一般資料保護規範》花了多年時間，但起草人之一的阿克賽爾．沃斯表示，現今網路科技變化太快，尤其疫情影響，許多國家發生和網路有關的隱私和監管爭議，顯示除了歐盟以外，多個國家的網路監管或者資料保護法已經過時，必須要立即展開大型修訂。

他又表示，除了因應疫情變化需要修訂，各國的立法機關也應該要知道，網路相關法規的修訂年限必須大幅縮短，「至少三年就要修一次。」除了新技術不斷出現，人類的使用習慣（包括疫情導致遠距上課、上班的人數暴增）改變，也是法律要快速修改的原一之一。

他認為，現今的網路使用環境不再適用於80年代創立的法規，「現在網路資料的應用已經涉及到臉部識別、人工智慧等80年代並沒有的技術，必須要有新的法規來因應。」

然而根據愛爾蘭時報報導，另一位參與起草《一般資料保護規範》的專家、荷蘭環境保護部門的蘇菲．維爾德表示，該法基本上還是符合目的，「這世界上本來就沒有完美無缺的法律。」她認為，修改法律雖有必要，但三年一換可能過於頻繁，並表示當年《一般資料保護規範》花費了整整5年才出台，與數百家公司、專家學者、公民代表和技術專家進行過交流，還是足夠應付網路改變的潮流。

她補充表示，《一般資料保護規範》可能有些籠統，但也為執法者提供很大的靈活性。然而媒體指出，《一般資料保護規範》太過於籠統，導致某些公司、尤其是小型新創公司會感到困擾。

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