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緬甸基督徒反政變 呼籲釋放翁山蘇姬

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
翁山蘇姬等人目前仍遭到軟禁。(Photo by Global Media Sharing on Flicker under Creative Commons license)
翁山蘇姬等人目前仍遭到軟禁。(Photo by Global Media Sharing on Flicker under Creative Commons license)

「釋放翁山蘇姬，恢復緬甸民主！」本週三約300名緬甸基督徒難民在印度首都舉行和平示威活動，表達對於發生在上個月的軍事政變不滿並呼籲釋放翁山蘇姬等人。

據《ABC新聞》報導，將近300名基督徒難民在新德里舉行示威，當中抗議民眾高呼「恢復緬甸民主」及「無恥獨裁者」口號，並手持標語及焚燒有緬甸政變領袖及中國國家主席習近平照片的棺木，後者被認為支持軍方領導人。

抗議民眾也呼籲印度總理莫迪施壓緬甸軍方恢復民主。欽族難民委員會會長法奈表示，抗議人士展示出他們對緬甸人的支持。一名基督徒難民明表示，「我們要領袖回來，我們來這裡是為了正義。」與羅興亞人一樣，欽族在緬甸也是受迫害的少數族群。

《今日基督徒》報導，歐洲司法與和平委員會天主教會議日前也發表聲明，呼籲緬甸恢復和平以及與緬甸人團結一起。在聲明中指出，「我們以禱告與緬甸人在一起，你們不會被遺忘。願真理、正義與和平彰顯出來。」

今年2月1日緬甸軍方發動政變，事後包括翁山蘇姬等民選領袖遭到軟禁。緬甸安全部隊對於民眾發動的抗議活動也逐漸改以暴力壓制。上週日，一場抗議過程中至少造成18人死亡。

蘇格蘭長老會全會牧師費爾在致函駐英國緬甸大使信中也提到，「蘇格蘭教會長期與緬甸有關係，我們珍惜與當地教會的關係。因此，我們與其他人一同呼籲終止暴力。」

緬甸的教會領袖也曾一起加入抗議與和平示威活動，仰光總教區總主教貌波更對於年輕人起來對抗最野蠻的軍事獨裁的行為給予肯定。

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緬甸 難民 翁山蘇姬

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