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埃及放寬收養門檻 未婚、離婚可申請

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
埃及放寬收養門檻，希望能消除社會刻板印象，讓更多孤兒有家。（Photo from網路截圖）
埃及放寬收養門檻，希望能消除社會刻板印象，讓更多孤兒有家。（Photo from網路截圖）

為了幫助孤兒找到家，埃及開放離婚或者單親人士也可以加入收養行列。根據外媒報導，由於伊斯蘭教義講求血統純正，並不鼓勵收養，導致許多孤兒只能在孤兒院生活，但埃及近年致力放寬收養門檻，幫助孤兒找到家，讓未婚或者離婚人士也能成為養父母，也提供補助。

路透社報導，由於伊斯蘭教義講求家族血統純正，因此伊斯蘭為主的國家大多不鼓勵收養孤兒，若能收養，門檻也相當高，因此孤兒大多只能待在孤兒院長大和接受教育。

然而埃及在2020年1月，開始放寬收養門檻，包括30歲以上的單身人士和離婚人士也可以加入收養行列，且收養要求的教育程度也降低，還提供補助款項，希望能夠讓更多孤兒有家，也希望漸進式改變社會對收養的觀感。

40歲的埃及單身女子Habbal表示，一直夢想有個女兒，並順利領養7個月大的Ghalya，雖然有政府的補助和政策支持，但依然面對社會文化的壓力。為此，許多社福團體都發起活動，希望能鼓勵收養，包括由埃及婦女團體發起的社群媒體廣告活動「Yala Kafala（幫助一個孩子）」引起廣泛討論，對於推廣收養有推動成果。

US News報導，埃及社會團結部門的家庭委員會成員Reem Amin表示，當局目標是到2025年以前大幅降低對孤兒院的需求，她認為孤兒院只是孩子找到家之前的中轉站，並不適合作為長期生活的地方。

據統計，自2020年1月放寬收養門檻以來，有1萬多個家庭收養了孤兒，另外在2020年下半年，由於疫情趨緩，衛生部門也收到上千筆希望能認養孤兒教育和生活費用的申請。

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