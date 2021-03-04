聽新聞
test
0:00 / 0:00
緬軍開槍鎮壓示威 「最血腥一日」釀38人亡
緬甸反政變示威持續，維安部隊3日對抗議者開火，造成單日共計38人喪生，聯合國緬甸事務特使稱為政變至今「最血腥的一天」，累計死亡人數已超過50人。
緬甸軍方上月1日發動政變，拘禁實質領袖翁山蘇姬等人，之後緬甸每天都有大型抗議反抗軍事政變，鎮壓手段也愈發殘酷。
緬甸維安部隊和警方3日幾乎無預警，就對抗議民眾發射橡膠彈與實彈，造成嚴重死傷。據目擊者透露，緬甸大城仰光（Yangon）至少有8人死亡，獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）也報導，在仰光鎮壓的安全部隊還逮捕約300名抗議民眾。
當地媒體《Monywa Gazette》報導，中部的蒙育瓦（Monywa）有6人遭到射殺，第二大城曼德勒（Mandalay）、北部帕坎鎮（Hpakant）和中部城市敏建鎮（Myingyan）都傳出民眾死亡的消息。
事發前一天，緬甸鄰國才紛紛呼籲軍方節制。緬甸樞機主教薄茂恩（Charles Maung Bo）事後在推特發文直言「我國多數大城市有如天安門廣場」。
23歲的示威者森東（Kaung Pyae Sone Tun）表示「聽到很多連續射擊的聲音」，「我躺在地上，他們開了很多槍，我親眼看見2個人當場死亡」。
聯合國緬甸事務特使布爾根納（Christine Schraner Burgener）表示，光3日就有38人喪生，為「最血腥的一天」，而自政變以來已有超過50人死亡，許多人受傷。
布爾根納表示，緬甸軍方領導人拒絕了她造訪當地的要求，她向軍方提出國際制裁的威脅時，對方並不理會還說「很習慣制裁」，並宣稱緬甸「不需要太多盟友」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言