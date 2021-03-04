緬軍開槍鎮壓示威 「最血腥一日」釀38人亡

緬甸反政變示威持續，維安部隊3日對抗議者開火，造成單日共計38人喪生，聯合國緬甸事務特使稱為政變至今「最血腥的一天」，累計死亡人數已超過50人。

緬甸軍方上月1日發動政變，拘禁實質領袖翁山蘇姬等人，之後緬甸每天都有大型抗議反抗軍事政變，鎮壓手段也愈發殘酷。

緬甸維安部隊和警方3日幾乎無預警，就對抗議民眾發射橡膠彈與實彈，造成嚴重死傷。據目擊者透露，緬甸大城仰光（Yangon）至少有8人死亡，獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）也報導，在仰光鎮壓的安全部隊還逮捕約300名抗議民眾。

當地媒體《Monywa Gazette》報導，中部的蒙育瓦（Monywa）有6人遭到射殺，第二大城曼德勒（Mandalay）、北部帕坎鎮（Hpakant）和中部城市敏建鎮（Myingyan）都傳出民眾死亡的消息。

事發前一天，緬甸鄰國才紛紛呼籲軍方節制。緬甸樞機主教薄茂恩（Charles Maung Bo）事後在推特發文直言「我國多數大城市有如天安門廣場」。

23歲的示威者森東（Kaung Pyae Sone Tun）表示「聽到很多連續射擊的聲音」，「我躺在地上，他們開了很多槍，我親眼看見2個人當場死亡」。

聯合國緬甸事務特使布爾根納（Christine Schraner Burgener）表示，光3日就有38人喪生，為「最血腥的一天」，而自政變以來已有超過50人死亡，許多人受傷。