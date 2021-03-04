福島核災10周年 綠色和平：85%特別除汙區仍未清除輻射

日本福島第一核電廠意外發生將滿10年，綠色和平東亞分部今天發布兩份報告，綜整2011年地震與海嘯導致核能發電對環境社會的創傷，發現有85%特別除汙地區仍未進行輻射清除工作，日本核工程師更指出，目前福島第一核電廠的除役計畫並不可行。

綠色和平輻射調查團隊2011年3月26日首度抵達福島，在過去10年間持續進行32次調查，最近一次是在2020年11月。根據綠色和平「福島：核災永恆，十年一瞬」報告，記載福島境內的飯館村與浪江町的輻射值，資料顯示當地清除輻射工作的效果非常有限，目前有840平方公里的特別除汙地區，政府應徹底完成除汙工作，但綠色和平仍在區域內測得放射物質銫（Cs）。

綠色和平根據政府公開數據分析，特別除汙地區僅有15%區域完成清除輻射的工作，但85%面積沒有啟動清除工作，且福島輻射除汙未進入森林地帶，日本政府宣稱放射性鍶-90（Sr-90）已受到控制，但綠色和平仍在福島的松樹針葉驗出該物質。而在2017年解除疏散命令的區域中，特別是浪江町跟飯館村，輻射值仍超越安全標準，潛在增加民眾罹癌風險。

第二份報告「福島第一核電廠除役建議書」由前奇異能源核能顧問佐藤曉（Satoshi Sato）執筆，分析現行的福島第一核電廠除役規畫在30至40年間難以達成，包括3座反應爐壓力槽內外殘留數百噸核燃料殘骸，目前缺乏可靠的計畫加以取出，另外場內仍存有大量反應爐冷卻水及受核輻射汙染的地下水，必須有新的方法避免核汙水持續增加

綠色和平東亞分部資深核能專家蕭恩．伯尼（Shaun Burnie）表示，10年來日本歷屆政府、尤其是前首相安倍晉三，試圖淡化核災影響，政府扭曲除汙計畫的成效，並忽略輻射風險。針對日本政府宣稱福島第一核電廠現址可以在本世紀中期變回「綠地」，伯尼說，日本政府與東京電力公司必須中止對社會的欺騙與妄想，呼籲「新的除役計畫迫在眉睫」。

綠色和平東亞分部專案經理古偉牧呼籲，今年8月台灣將舉行重啟核四公投，希望台灣人投下不同意票，讓台灣免於核災長期的危害。