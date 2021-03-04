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布林肯：美中關系是本世紀最大地緣政治考驗

德國之聲 / 德國之聲

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 3日在上任後的首次重大外交演說中說，美國已准備好在必要的領域和中國對抗，並稱兩國的關系是本世紀最大的地緣政治考驗。

布林肯在談話中承諾，拜登政府將優先考慮外交而非軍事行動，並在氣候變化和新冠疫情等挑戰全球的議題上與國際社會合作。布林肯說：「我們將應付21世紀最大的地緣政治考驗，也就是我們與中國的關系。」

他發誓要捍衛香港和維吾爾族人的權利，並強調，如果美國不這樣做的話，「中國將以更肆無忌憚的方式行事。」

他表示：「中國是唯一一個擁有經濟丶外交丶軍事和技術力量來挑戰穩定與開放國際體系的國家。我們與中國將在應該競爭的時候展開競爭，並在可以合作的領域進行合作。我們將從展現實力的角度與中國接觸。」

競合並進

過去幾年在特朗普的執政下，美國對中國采取越來越強硬的的立場。特朗普與和他任內的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將對中國采取強硬立場作為競選的關鍵議題，並在疫情和貿易等議題上抨擊北京。

布林肯3日在外交演說中表示，他在中國問題上的立場與特朗普政府並無根本分歧，但他認為美國可以更有效的透過與盟友合作向中國施壓，並在有限的情況下，與中國找到共同合作的點。

同一天，拜登政府也發布了一份重要的外交政策大綱，文件中強調「當與中國合作符合我們的國家利益時，戰略競爭不該排除與中國合作的機會。」

這份外交政策大綱也特別指出，氣候變化丶全球公共衛生丶軍備控制和預防擴散是美國希望與中國合作的領域。這份文件寫道：「當我們與中國合作時，我們將動員盟國加入我們，集中我們與中國的談判籌碼，展示民主國家的集體力量和決心。」

該戰略也指出，中國領導人經常「表現得咄咄逼人，」，並誓言美國將「在外交和軍事上給自己定位，以捍衛我們的盟國」。拜登政府也在文件中承諾保有對台灣的支持。

雖然布林肯在談話中有提到伊朗丶也門和緬甸的沖突對美國來說是潛在的挑戰，但中國是他唯一點名的國家。他演說中的其他重點包含避免全球大流行病再次發生丶應對氣候變化和促進海外民主。

拜登希望通過重新與盟友接觸，並以多邊主義來推動美國的外交，這與與前總統特朗普主打的「美國優先」的方針有所不同。布林肯試圖強調外交政策將為美國工人和家庭帶來好處，並表示這是新政府方針的關鍵。他說：「我們將為每一個美國人的服務，並為所有美國工人的權利和利益奮鬥。」

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