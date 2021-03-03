緬甸安全部隊又槍殺7名示威者 

（德國之聲中文網）緬甸安全力量暴力對付示威人群，至少打死7人。有報紙報道說，僅敏建市（Myingyan ）就有5名示威者遭警察射殺，在曼德勒市，至少有2人喪生。當地一名醫生證實，受害人死於胸部和頭部中彈。來自這個東南亞國家的其他報道甚至稱有9人喪生。這樣，自2月1日發生軍事政變以來，已至少有30人喪生。

反軍事政變的抗議浪潮進入第30天，緬甸全國各地再度有成千上萬人走上街頭。在最大城市仰光，示威者用輪胎和鐵絲網構建路障，封鎖主要道路。抗議者們試圖用頭盔和路障保護自己，抵擋安全部隊。

在著名的蘇雷塔附近，抗議者將印有軍政府頭目敏昂萊（Min Aung Hlaing）面孔的貼紙粘在地上，以阻止忌諱踩到這個軍方首領畫像的警察前進。據“今日緬甸通訊社” （NOW）報道，示威行動後被安全部隊解散，約300示威者被捕。

記者受到 "制造恐慌“指控

有6名記者因報道反軍人統治抗議活動而受到指控，其中就有美聯社攝影記者登卓（Thein Zaw）。他的律師說，登卓在上周六報道仰光的示威活動時被捕。

這名律師表示，這些記者被起訴的罪名是 "制造恐慌、傳播虛假新聞以及煽惑政府雇員"。上月，軍政府修改了法律，將最高刑期從2年增至3年。美聯社負責國際新聞的副社長伊恩·菲利普斯（Ian Philips）聲明 "最強烈譴責任意拘押登卓"。

1200多人被拘捕

據政治囚犯援助協會(AAPP)提供的數字，政變以來，已有1200多人被拘捕，其中有34名記者。實際的逮捕人數可能遠高於此。據緬甸官方媒體報道，僅上周日就有1300多人被拘押。

鑑於緬甸軍事政變的反對者遭暴力鎮壓，聯合國安全理事會定於本周五再度舉行磋商。在社交媒體上，呼籲聯合國提供幫助的聲音繼續高漲。目擊者越來越多地將緬甸稱為 "戰區"。

德國議院議長聲援緬甸下院議長

聯邦德國議院議長朔伊布勒（Wolfgang Schäuble）發表一封公開信，聲援遭軟禁的緬甸聯邦議會人民院（下院）議長昆邁（T.Khun Myatt）。在公開信中，朔伊布勒強調，軍事政變純屬非法。

朔伊布勒在公開信中要求立即釋放被捕議員和前政府成員。他寫道："2020年11月當選的議員們的民主合法性體現在了目前正遭到暴力鎮壓的民眾抗議浪潮中。"

凝煉/李魚（德新社、路透社）

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