快訊

福原愛被爆偷吃、想離婚 江宏傑回應了！

鳳梨禁令是轉機？中國「水果統戰」破局的徵兆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地球變熱成殺手 英熱浪奪千條命

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
地球越來越熱，也提高了民眾健康受威脅的風險。(Photo by Jeremy Se-grotton Flickerunder Creative Commons license)
地球越來越熱，也提高了民眾健康受威脅的風險。(Photo by Jeremy Se-grotton Flickerunder Creative Commons license)

環境變熱成民眾生命殺手。英國一項研究發現，從2000年以來，當地熱浪來襲造成數千名民眾死亡，尤其老年人更易受到熱浪影響，2004與2018年間，因為高溫致死的65歲以上人口增加21％。其中至少有1,500人是死於氣候變遷

據《獨立報》報導，牛津大學科學家以2003年與2018年熱浪死於氣候變遷的人數加以初步估計，結果發現2003年熱浪奪走約2,234條人命，其中有1,117人可歸因於氣候變遷，而2018年的熱浪奪走863條人命，其中432人也是因為氣候變遷而引起。

研究人員克拉克表示，「熱浪發生的頻率越來越高，也導致死亡事件出現。我們應該紀錄極端氣候事件、其衝擊以及與氣候變遷的連接，當作是可以從中學習的經驗。」

研究人類引起的氣候變遷如何影響諸如熱浪、洪水與暴風雨等極端氣候事件的頻率及程度稱為事件歸因（event attribution）。研究發現，從2000到2016年，英國4次大型水災造成約180億美元損失，其中90億也可歸因於人類引起的氣候變遷。

《教會時報》報導，氣候聯盟與普里斯特利國際氣候中心稍早公布一份報告，英國至少有180萬人目前生活在受洪水威脅的地區，1,200萬人可能受到熱浪威脅，而且老年人特別最容易受熱浪威脅，2004與2018年間，因為高溫相關致死的65歲以上人口便增加21％。

高溫也會提高諸如萊姆病、登革熱及西尼羅熱等疾病出現機率，以及因為暖化海水而提高霍亂感染風險。

本次研究結果刊登在Climate Risk Management期刊。

【更多精采內容，詳見

熱浪 氣候變遷 高溫 英國

延伸閱讀

倫敦機智退休生活？英國第一個「LGBT+友善」高齡樂活村

包含地主在內！ 5大國反對今年舉辦東京奧運

英國駐陸大使：外媒批評不代表不喜歡中國

英國變種病毒株入侵 印尼證實2確診病例

相關新聞

美軍駐伊拉克基地遭10枚火箭彈攻擊 目前未傳傷亡消息

美聯社報導，以美國為首的聯軍跟伊拉克軍方說，至少10枚火箭彈在3日上午攻擊聯軍駐伊拉克的阿薩德空軍基地。目前尚不清楚是否...

緬甸血腥鎮壓反政變示威 醫護證實單日6死

緬甸民眾持續抗議軍方政變，醫護人員今天說，薩加因地區（Sagaing）的抗議活動有4人遭到槍殺，而緬甸第二大城瓦城也有2...

共同社：日本政府擬將首都圈緊急事態宣言再延兩周

共同社3日援引日本政府人士消息報導，有關首都圈一都三縣的緊急事態宣言，日本政府開始討論將再延長兩周左右。

美歐制裁俄羅斯 陸外交部：無權干涉內政

針對俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭下毒與判囚，美國和歐盟2日宣布對俄羅斯實施新制裁，中國外交部...

地球變熱成殺手 英熱浪奪千條命

環境變熱成民眾生命殺手。英國一項研究發現，從2000年以來，當地熱浪來襲造成數千名民眾死亡，尤其老年人更易受到熱浪影響，2004與2018年間...

評／美中在部署 晶片戰後跟著打稀土戰？

美國總統拜登上月25日簽署行政命令，要求100天內調整半導體、稀土、電動車高容量電池等供應鏈。命令中未提中國，但明顯是針對中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。