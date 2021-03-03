地球變熱成殺手 英熱浪奪千條命

環境變熱成民眾生命殺手。英國一項研究發現，從2000年以來，當地熱浪來襲造成數千名民眾死亡，尤其老年人更易受到熱浪影響，2004與2018年間，因為高溫致死的65歲以上人口增加21％。其中至少有1,500人是死於氣候變遷。

據《獨立報》報導，牛津大學科學家以2003年與2018年熱浪死於氣候變遷的人數加以初步估計，結果發現2003年熱浪奪走約2,234條人命，其中有1,117人可歸因於氣候變遷，而2018年的熱浪奪走863條人命，其中432人也是因為氣候變遷而引起。

研究人員克拉克表示，「熱浪發生的頻率越來越高，也導致死亡事件出現。我們應該紀錄極端氣候事件、其衝擊以及與氣候變遷的連接，當作是可以從中學習的經驗。」

研究人類引起的氣候變遷如何影響諸如熱浪、洪水與暴風雨等極端氣候事件的頻率及程度稱為事件歸因（event attribution）。研究發現，從2000到2016年，英國4次大型水災造成約180億美元損失，其中90億也可歸因於人類引起的氣候變遷。

《教會時報》報導，氣候聯盟與普里斯特利國際氣候中心稍早公布一份報告，英國至少有180萬人目前生活在受洪水威脅的地區，1,200萬人可能受到熱浪威脅，而且老年人特別最容易受熱浪威脅，2004與2018年間，因為高溫相關致死的65歲以上人口便增加21％。

高溫也會提高諸如萊姆病、登革熱及西尼羅熱等疾病出現機率，以及因為暖化海水而提高霍亂感染風險。

本次研究結果刊登在Climate Risk Management期刊。

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