揭露抗議者死因 白俄記者遭判刑半年

又一名白俄記者受判刑！白俄獨立媒體Tut.by新聞網的記者KatsiarynaBarysevich的報導日前揭露，抗議人士邦達倫柯的死因不同於官方聲明，是死於重傷才對，但他立即遭白俄政府以報導中透露抗議者的個人資訊為由被捕，並於2日遭地方法院判處半年有期徒刑。

根據《美聯社》與《路透社》報導，白俄獨立媒體Tut.by新聞網的記者KatsiarynaBarysevich2日遭白俄羅斯明斯克地方法院判處半年有期徒刑，罪名是在她關於抗議者死亡的報導中揭露抗議者的個人資訊。

報導指出，Barysevich從去年11月拘留至今，她在個人報導中引用醫療文件揭露，抗議人士邦達倫柯死於重傷、血液中無酒精，與官方聲明相反。而將邦達倫柯的病歷分享給Barysevich的醫生ArtsyomSarokin，則遭判處兩年緩刑，並處以550美元的罰款。

美國大使館強烈譴責白俄地方法院的判決，並在聲明中表示，白俄政府對事件真相、新聞工作者及其他揭露真相者的攻擊仍持續不減。Barysevich的同事則譴責政府對Barysevich的指控是「憤世嫉俗和荒謬的」，要求立即釋放她。除了Barysevich外，有2位白俄羅斯記者因報導示威遊行，在2月被判處2年有期徒刑，還有其他幾位記者正在等待審判。

邦達倫柯於去年11月12日在一家醫院，因腦部和其他地方受傷被宣告死亡，白俄反對派認為他遭到警方殘酷地毆打，邦達倫柯的死也點燃公眾的怒火，進而爆發更多的示威抗議。

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