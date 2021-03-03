中國駭客攻擊 專家：正演練入侵印度方式

最近有研究報告指控中國駭客組織入侵印度電網和疫苗公司，引起印度媒體討論。專家認為此舉就跟中國仿造台灣地貌設立基地進行演練一樣，中國正演練入侵印度的方式。

美國未來紀錄（Recorded Future）公司最近指控中國資助的駭客集團Red Echo已在印度電力系統植入惡意程式。

網路情報公司Cyfirma表示，中國駭客團體APT10（也稱為Stone Panda）正試圖滲透印度血清研究所（Serum Institute of India）和巴拉特生物科技公司（Bharat Biotech）兩家疫苗生產公司，竊取疫苗機密。

接著，印度政府證實，發現來自中國的駭客集團試圖入侵印度電網，但已遭阻擋。

印度與中國部隊從去年5月初起在拉達克（Ladakh）東部的對峙尚未解決之際，中國駭客入侵議題這兩天再度成為印度媒體、專家學者和網友討論的焦點。

一些參與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗開發的印度公司告訴「印度快報」（IndianExpress），過去6個月，已注意到來自中國和俄羅斯等國駭客團體的網路攻擊增加百倍。

非營利的數位權利公司Access Now亞太政策總監暨全球網路安全負責人戚瑪（Raman Jit Singh Chima）告訴「印度快報」，2020年下半年，全球網路攻擊行動和事件增加，尤其是針對醫療保健和疫苗領域的網路攻擊事件，這些事件常是與中國及俄羅斯政府有聯繫的駭客。

戚瑪指出，這相當清楚，使用網路攻擊工具和從事間諜活動，似乎是中國正在採用和鼓勵的活躍元素，即使中國政府不直接負責攻擊行動，也似乎鼓勵駭客組織發展這種能力。

「印度快報」的分析文章說，就如同印度快報先前的「中國觀察」系列文章所言，包括大舉蒐集印度政治人物和具影響力人士的個人資料、駭客攻擊等嘗試，都可能是中國長期戰略的一部分。

戚瑪認為，這些攻擊行動和嘗試，也可能是為將來進一步的行動奠定基礎。但必須牢記，有時這些攻擊行動是要轉移人們的焦點，中國可能正在瞄準其他地方或可能正在進行其他活動。

「今日印度電視台」（India Today）也製作45分鐘節目，邀印度政治人物和學者討論這項議題。內容從中國正有系統蠶食中印實際控制線（LAC）的爭議領土；到中國人民解放軍在中國境內設置許多仿造台灣重要建築與地貌的基地，進行入侵軍演；亦或是中國駭客試圖攻擊印度重要設施與公司，都在透過實戰演練強化入侵能力。

印度智庫「中國分析及策略中心」研究員夏海娜（Namrata Hasija）告訴中央社記者，由於中國國家主席習近平要實現「中國夢」野心，正試圖入侵和占領中國所聲稱的「固有領土」。面對中國不斷在台海、東海、南海和中印邊界從事軍事、間諜和駭客攻擊等侵略行動，民主國家應團結起來一起應對。