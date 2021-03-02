白宮：將讓緬甸暴力和政變責任方 付出更大代價

白宮新聞秘書珍·普薩基（Jen Psaki）本周一表示，緬甸新近的流血事件顯示軍方對示威者的鎮壓升級。「我們正准備采取進一步行動，讓責任方就近期的暴力及軍事政變付出更大代價。我們期望數日內公布更多消息。」

本周二，東盟外長將與緬甸軍方指派的外長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）舉行非正式視訊會議討論緬甸局勢。新加坡外長在會議前表示，東盟各國將坦率地告訴緬甸軍政府，他們對該國的暴力事件感到震驚，該地區需要讓被罷黜的領導人昂山素季和軍方一起找到解決的辦法。

剛剛過去的周日是緬甸抗議軍事政變的示威活動發生數周以來最為血腥的一天。聯合國人權辦公室提供的消息稱，在緬甸各地的抗議活動中，警察和軍事部隊使用部分為致命性的武力來驅散和平示威，導致至少18人喪生，30多人受傷。據政治犯援助協會的消息，緬甸當局上周末還拘捕了1000多人，其中包括至少7名記者。美聯社記者Thein Zaw也在其中。自軍事政變以來，至少已有20多名記者在緬甸被逮捕。

美國希望在安理會推動激烈討論

在周末的鎮壓行動後，聯合國秘書長古特雷斯表示，對和平抗議者使用致命武力以及肆意逮捕是「不可接受的」。

聯合國緬甸人權問題獨立專家湯姆-安德魯斯(Tom Andrews)在一份聲明中表示，譴責是必要的、值得歡迎的，但也是不夠的，全世界必須采取行動。他建議各國對緬甸實行全球武器禁運，對緬甸軍事政變、鎮壓以及其它侵犯人權事件的責任人進行「強硬的、有針對性和協調一致的」制裁。

然而，在聯合國采取任何形式的協調行動都將是困難的，因為幾乎可以肯定，聯合國安全理事會的兩個常任理事國——中國和俄羅斯將投反對票。而東盟在成員國中謀求一致的政策也將令其難以采取任何強有力的行動。

美國駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）周一表示，她希望利用華盛頓三月擔任聯合國安全理事會主席的機會推動更多有關緬甸的「激烈討論」。安理會上個月在一份聲明中對緬甸軍方宣布實施緊急狀態一年表示了關切，但由於俄羅斯和中國的反對而沒有譴責軍事政變。

昂山素季罪名增加 抗議活動繼續

盡管軍方的鎮壓規模升級，本周一（3月1日），緬甸境內仍發生多起游行示威。當天，對緬甸前實際領導人昂山素季的指控又增加了兩項，分別是「煽動罪」和違反通信法。對她最初的兩項指控為「非法進口對講電話」和「違反緬甸自然災害法」。75歲的昂山素季當日以視頻方式參與了首都內比都一家法庭的審理。昂山素季的重要盟友、被推翻的總統溫敏（Win Myint）也因煽動罪被起訴。下一次庭訓預計將在三月十五日舉行。

本周二，示威者再次走上街頭。在緬甸最大城市仰光的赫勒丹地區（Hledan），示威者用竹竿和雜物設置路障，防止警察沖過來抓人。他們高呼口號，唱起歌曲，警方則對用了催淚彈。示威者中大部分是年輕人。他們一度被催淚彈驅散，但之後又重新聚集到路障前。

在緬甸東南部小城土瓦（Dawei)，示威者高舉旗幟游行。一些人還拿著金屬盾牌，以便在必要時應對警方的催淚彈和橡皮子彈。在土瓦周日的抗議活動中，警方向人群開槍，造成至少5人喪生。

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