仰光一夜變色？台商高奏流浪悲歌，大嘆「有家歸不得」

緬甸政變進入第26天，原本還算平和的仰光市區，昨天（25日）開始出現火藥味。軍方的支持者公然持刺刀、棍棒攻擊示威民眾，晚上更有大批警力包圍社區，讓緬甸台商心驚膽戰。這也再次凸顯出海外經營的困境，連上市櫃公司老闆都不禁感嘆：有家卻歸不得！

當台灣正在喜迎春節的最後一個盛宴「元宵節」之際，緬甸的政局卻朝外界不樂見的方向發展。

近月以來，緬甸各大城市風起雲湧響應不合作運動（Civil Disobedience Movement，簡稱CDM），2月22日甚至有超過2000萬的緬甸人走上街頭，讓住在仰光市的40歲華裔阿武直說，「這是我這輩子看過最壯觀的抗議畫面，雖然人山人海，還好軍民並未發生激烈衝突。」

未料，昨天（25日）的仰光市區卻開始出現火藥味。當局放行數百名軍方的支持者進入仰光的市中心蘇雷佛塔（Sule Pagoda），他們高舉寫有「我們與國防部站在一起」的旗幟，拿著刺刀、棍棒和彈弓，挑釁並攻擊路上的抗議民眾。

軍方自從2月1日凌晨軟禁翁山蘇姬後，就不斷全面接管緬甸，隨即就改任命新的部會首長，還數次拔掉支持全國民主聯盟（NLD）的里長。昨天（25日）再度公告仰光市淡汶鎮（Tamwe Township）某個里的新人選。

緬甸華僑Nyi Zin說，這個社區是民盟推舉出總統的選區，軍方竟然換掉該區的民選里長，引起里民反彈，群聚封鎖里長辦公室。當局隨即派遣八輛軍車、300多位軍警，用蛇籠、人肉盾牌將整個社區團團圍住，軍民對峙僵持不下，整個晚上都不得平靜。

他根本沒想到今天（26日）一覺醒來，原本還算平和的仰光市區，軍警開始使用催淚彈並對空鳴槍，恫嚇驅離示威民眾，並首次逮捕了外國（日本）的媒體記者。「根據過去軍方的作法，鎮壓會愈來愈強硬，民盟也號召於28日舉辦大規模遊行，」Nyi Zin對後續發展感到憂心。

台商每天醒來第一件事，就是瞭解當地最新情況

隨著軍方的鎮壓力道加劇，在緬甸的台幹無不繃緊神經，監控應變；而在台灣的經營者，每天醒來的第一件事，就是透過網路掌握最新消息。

一位到海外設廠25年的台商感嘆道，這就是台灣中小企業的宿命，緬甸軍方政變，再次奏響海外台商流浪的悲歌。

隨著時間滴答滴答流逝，遍佈緬甸各地的大大小小抗議活動，讓當地台商的心情愈發沈重。

明加拉棟工業區是緬甸最早的工業區之一，也是台廠的大本營，達新工業堪稱是首批的外商投資者。一位達新的高階主管私下坦言，他根本想不到，緬甸政治風險如此高，達新會接連遭逢兩次危機。

達新仰光廠於1999年量產時，原以為緬甸政局趨於穩定，可長久經營。沒想到，2003年就遇到美國經濟制裁緬甸，營運陷入瓶頸，趕緊縮小生產規模、轉單因應，並積極爭取歐洲與日本的訂單。

豈知，今年2月1日又遇到緬甸軍方政變，即便達新已無美國訂單，工廠還能正常運作，但如果抗爭活動拖延過久，仍不免擔心後續影響。目前已拉高在越南、中國大陸的生產量應變，積極說服客戶轉單，但客戶仍在觀望中，畢竟涉及單價成本問題。

現階段，緬甸台商的生產線仍如常運作，但出貨已遇到瓶頸，八成公務員罷工不上班，導致海關近乎停滯，無法順利進出口，即便機場未關閉，空服員也加入「不合作運動」行列，加上政局不穩定，也沒有什麼航班起飛。

一位經營傳產的緬甸台商嘆口氣說，海關出貨不順暢，再等下星期看看能否出貨？

緬甸政局驚天一變，勾起越南台商慘痛的經驗

當地民營銀行則擔心民眾鬧事擠兌，已關閉營運超過20天，還好民眾可以在提款機小額取錢，而台商則都與台資銀行如玉山、國泰世華、兆豐銀行往來，2月底發薪日仍能順利支付。

工廠雖正常運作，仍不時有人參加示威，例如2月22日的大遊行，又稱「22222」大罷工，接受《遠見》採訪的多家台資企業均不約而同說，當天約有2／3的員工請假。

其實，緬甸政局驚天一變後，不僅緬甸台商緊張，也勾起越南台商過去的慘痛記憶。2014年5月13日，越南因南海主權爭議，引發一連串抗爭活動，史稱「越南513排華暴動」，外商都受到牽連，影響最劇的尤屬台資企業。

「當地人分不清中國與台灣，台商成為陸資企業的代罪羔羊，多家廠商受損慘重，幾乎付諸一炬，」一位在越南設廠的林姓台商回首往事歷歷在目。

越南排華暴動後，當地台商紛紛改掛越南國旗、甚至還祭拜「越南國父」胡志明的畫像，藉此表明立場，拉近與當地人的關係。

這次，由於緬甸發生政變的時間點敏感，坊間謠傳不斷，更加深緬甸人對中國的不滿情緒，經營家具業的王姓台商為避免被緬甸的「反中」情緒波及，第一時間就要求幹部撕毀所有中文字眼的春聯、招牌與文件。連工廠宿舍、住家都不放過，一一檢查確認。「我還提醒親友們，趕緊清除與中文相關的東西，」他心有餘悸說。

513排華運動讓部分在緬甸的台商，開始注意「反中」議題，平日就教育員工「台灣不是中國」，台灣是像新加坡一樣的自由民主國家（因緬甸人非常嚮往新加坡），藉此區分台商與中資企業，無非是擔心有一天，緬甸發生排華運動時，不要被當成中資企業。

人力與土地，阻礙了台商的返鄉路

值此風聲鶴唳之際，幾乎所有受訪緬甸台商都不願意曝光，深怕得罪軍政府，也恰恰點出台商在海外的艱辛處境。

為何散落海外的企業家縱有滿腹委屈，也沒有回台設廠的打算？說穿了，這正是台商逐水草（人力、土地）而居的「游牧民族」宿命。

一位不具名的上市櫃公司老闆說，業界都很努力創新轉型，以製鞋、成衣業為例，台商已是知名品牌的主要供應商，但這種產業無法完全自動化生產，尤其是少量多樣的客製化訂單，車縫等工序，還是要靠大批人力。

但放眼台灣，工業用地寸土寸金，本勞、外勞薪資不脫鉤，聘僱外勞比例還嚴格受限。人力與土地，阻礙了台商的返鄉路。

在緬甸經營飯店、建築、文具業30年的林治民為中小企業發聲。他說，沒有台商不想轉型，只要有機會，誰都想擺脫代工的宿命。但許多製造業的生計都掌控在品牌商手裡，買主不僅要求代工廠要到各國設據點以分散風險，連利潤都被限縮的死死的，但台商現已是全球第一大的代工業者，也沒有放棄的道理啊。

數十年來，台商的投資腳步從中國大陸轉移至印尼、菲律賓、越南、柬埔寨、緬甸等地，也逐漸延伸至印度、斯里蘭卡、孟加拉、非洲一帶，但大多數仍集中在東協一帶，主要涉及原物料的運送時程。

以達新的海外工廠為例，很多材料、零配件都要從台灣進口，東南亞各國約莫是一星期的船運期，緬甸得透過新加坡轉運，時間拉長至三星期，但仍在業者勉強接受的範圍，一旦拉到印度、非洲等地，就會影響到生產與交貨期。

世界地圖插滿台商旗幟，下一步要往哪裡去？

長久以來，弱國無外交，兩岸的緊張關係，讓台商的國際處境更為艱辛。如遇到越南排華運動或緬甸政變，只能憑本事「靠自己了」。多數台商都謹記不涉入政治，儘量融入當地社會、從事公益活動，提升台資企業形象，以贏得當地人認同。

緬甸台商林治民說，台企已非過去國人印象中的高汙染，不管是在大陸、越南或緬甸的工廠，都被要求符合國際的環保標準。製造業回台並不會造成環境汙染，主要還是找不到足夠的工人與土地。

只要這兩個問題無解，不要說傳產回不去台灣，科技業也難以返鄉設廠。

眼看全球地圖上，具備生產條件的基地都插滿台企的旗幟，下一步還能往哪裡去？一位上市櫃公司老闆在受訪過程中，重複說了不下十遍，「不是我們不想回台灣，我們是有家歸不得，只能想辦法突圍，走一步算一步了」。

（作者／彭杏珠 本文出自2021.2.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）