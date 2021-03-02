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影／英國驚現二戰未爆彈！引爆畫面曝「黑煙直衝天際」

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
英國一處城市近日發現一枚炸彈，疑為二戰時期遺留下來的未爆彈，警方隨後將附近的學生與民眾疏散後，設下400公尺的警戒線，並引爆炸彈，只見爆炸現場聲音震耳欲聾、黑煙直衝天際。圖／Twitter／@DC_Police
英國一處城市近日發現一枚炸彈，疑為二戰時期遺留下來的未爆彈，警方隨後將附近的學生與民眾疏散後，設下400公尺的警戒線，並引爆炸彈，只見爆炸現場聲音震耳欲聾、黑煙直衝天際。圖／Twitter／@DC_Police

英國一處城市近日發現一枚炸彈，疑為二戰時期遺留下來的未爆彈，警方隨後將附近的學生與民眾疏散後，設下400公尺的警戒線，並引爆炸彈，只見爆炸現場聲音震耳欲聾、黑煙直衝天際。

這枚長2.5公尺、寬70公分的未爆彈是由建築商26日在西南部城市艾希特（Exeter）的格倫索恩路（Glenthorne Road）發現，附近除了有艾希特大學 （University of Exeter）外，還有2600戶人，為了確保民眾安全，警方在引爆前緊急疏散約1400名學生和居民，並關閉附近路段，甚至中斷該市的鐵路交通、設下警戒線。

27日當晚，受命抵達現場的拆彈專家運用這400噸的沙子，打造一個「封閉的盒子」，好讓引爆炸彈時可以達到減震效果。

最終未爆彈於晚上6點10分引爆，根據警方在推特釋出的爆炸當下畫面可見，引爆瞬間一團火球伴隨著巨響炸開，隨即黑色的滾滾濃煙直衝雲霄，約莫1分鐘後才完全散去。

爆炸所引起的震動導致附近車輛警報器大響。警方透露，儘管專家採取許多緩解措施但爆炸威力依然很大，除了引爆時的巨響外，炸彈還炸出了「一輛雙層巴士大」的坑洞，碎片更彈到至少250公尺以外。

未爆彈於27日晚上6點10分引爆，根據警方在推特釋出的爆炸當下畫面可見，引爆瞬間一團火球伴隨著巨響炸開，隨即黑色的滾滾濃煙直衝雲霄，約莫1分鐘後才完全散去。。圖／Twitter／@DC_Police
未爆彈於27日晚上6點10分引爆，根據警方在推特釋出的爆炸當下畫面可見，引爆瞬間一團火球伴隨著巨響炸開，隨即黑色的滾滾濃煙直衝雲霄，約莫1分鐘後才完全散去。。圖／Twitter／@DC_Police
這枚長2.5公尺、寬70公分的未爆彈是由建築商26日在西南部城市艾希特的格倫索恩路發現。圖／Twitter／@DC_Police
這枚長2.5公尺、寬70公分的未爆彈是由建築商26日在西南部城市艾希特的格倫索恩路發現。圖／Twitter／@DC_Police

爆炸 炸彈 雙層巴士

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