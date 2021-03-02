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伊朗拒會談 中東緊張升高

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

伊朗2月28日拒絕歐盟邀請，不願與歐美在未來幾天舉行非正式會談，討論恢復2015年伊朗核子協議的方法，以色列1日還指控伊朗攻擊該國一艘貨船，推升中東地區的緊張情勢。

歐盟日前提議，在未來幾天連同伊朗、美國以及核子協議的參與國舉行非正式會談，但伊朗發布通知表示，不會參加會談，凸顯恢復伊朗核子協議的難度。

根據伊朗媒體報導，伊朗外交部發言人表示：「考慮到美國和歐洲三大強權最近的行動和聲明，伊朗不認為現在是跟這些國家舉行非正式會談的時候。」白宮雖表達失望，但也說仍將繼續透過其他管道磋商。

然而，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）1日接受當地電台訪問時指控，上周阿曼灣一艘貨船遭攻擊的事件，是伊朗所為，「這的確是伊朗的行動，很明顯」。伊朗則否認涉入攻擊，強烈否認尼坦雅胡的指控。

這番言論也拉高中東的緊張態勢，並增添美國政府尋求恢復核子協議的複雜度。以色列反對華府重返伊朗核子協議，認為這是在為伊朗打造核武鋪路。

在美國前總統川普於2018年退出伊朗核子協議，並加強制裁伊朗後，當地情勢就陷入緊張，目前華府和德黑蘭當局都未遵循這項協議，也都要求對方必須先跨出重返協議的第一步。伊朗要求美國必須先解除制裁，美國則要伊朗先遵循協議。

伊朗 以色列 中東

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