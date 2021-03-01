法國前總統沙克吉 涉貪被判刑三年

BBC報導，法國前總統沙克吉涉嫌貪腐案，1日在巴黎法院被判罪名成立，處三年徒刑，其中兩年暫緩執行，另一年戴電子腳鐐居家軟禁。沙克吉成為繼前總統席哈克後，第二名被判刑的法國前總統。

現年66歲的沙克吉被控在2013年為換取與他所屬政黨遭刑事調查一案有關的內幕消息，賄賂法官阿齊伯特，承諾為對方在摩納哥謀取高薪厚職。

檢方要求將沙克吉監禁4年。沙克吉否認所有指控，聲稱受到政治迫害。沙克吉2007年到2012年擔任法國總統。

席哈克被控在擔任巴黎市長期間挪用公款、濫用職權及謀取非法利益，2011年被判罪名成立，監禁兩年但暫緩執行。席哈克2019年過世。

【中央社／巴黎1日綜合外電報導】

法國法官今天裁定前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）涉嫌貪腐案有罪，判處他3年徒刑、緩刑2年。

沙柯吉於2007至2012年擔任法國總統。路透社報導，他否認有任何不法行為，並稱檢察官運用過分手段窺探他的私事，自己是檢方獵巫行為的受害者。

沙柯吉雖已淡出政壇，但在保守派陣營仍具影響力。現在他有10天時間上訴。

繼已故前總統席哈克（Jacques Chirac）之後，他是近代法國第2位因貪汙被定罪的前總統。

檢方說服法官，沙柯吉曾提供法官阿茲貝（Gilbert Azibert）一個摩納哥的肥缺，以交換一項調查的機密資訊。這些資訊是關於沙柯吉被控在2007年總統大選期間，非法收受萊雅集團（L'Oreal）繼承人莉莉安．貝登古（Liliane Bettencourt）的款項。

檢方表示，在沙柯吉卸任後，檢方為調查另一宗利比亞資助沙柯吉2007年總統大選的案件，竊聽他與律師赫佐格（Thierry Herzog）的對話，才讓事件曝了光。

法新社報導，考慮到緩刑2年的因素，1年的刑期意謂沙柯吉不會身陷囹圄；在法國，入獄通常適用於2年以上的刑期。