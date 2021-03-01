聽新聞
test
0:00 / 0:00

法國前總統沙克吉 涉貪被判刑三年

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
法國前總統沙克吉涉嫌貪腐案，1日在巴黎法院被判罪名成立，處三年徒刑，其中兩年暫緩執行，另一年戴電子腳鐐居家軟禁。（路透）
法國前總統沙克吉涉嫌貪腐案，1日在巴黎法院被判罪名成立，處三年徒刑，其中兩年暫緩執行，另一年戴電子腳鐐居家軟禁。（路透）

BBC報導，法國前總統沙克吉涉嫌貪腐案，1日在巴黎法院被判罪名成立，處三年徒刑，其中兩年暫緩執行，另一年戴電子腳鐐居家軟禁。沙克吉成為繼前總統席哈克後，第二名被判刑的法國前總統。

現年66歲的沙克吉被控在2013年為換取與他所屬政黨遭刑事調查一案有關的內幕消息，賄賂法官阿齊伯特，承諾為對方在摩納哥謀取高薪厚職。

檢方要求將沙克吉監禁4年。沙克吉否認所有指控，聲稱受到政治迫害。沙克吉2007年到2012年擔任法國總統。

席哈克被控在擔任巴黎市長期間挪用公款、濫用職權及謀取非法利益，2011年被判罪名成立，監禁兩年但暫緩執行。席哈克2019年過世。

【中央社／巴黎1日綜合外電報導】

法國法官今天裁定前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）涉嫌貪腐案有罪，判處他3年徒刑、緩刑2年。

沙柯吉於2007至2012年擔任法國總統。路透社報導，他否認有任何不法行為，並稱檢察官運用過分手段窺探他的私事，自己是檢方獵巫行為的受害者。

沙柯吉雖已淡出政壇，但在保守派陣營仍具影響力。現在他有10天時間上訴。

繼已故前總統席哈克（Jacques Chirac）之後，他是近代法國第2位因貪汙被定罪的前總統。

檢方說服法官，沙柯吉曾提供法官阿茲貝（Gilbert Azibert）一個摩納哥的肥缺，以交換一項調查的機密資訊。這些資訊是關於沙柯吉被控在2007年總統大選期間，非法收受萊雅集團（L'Oreal）繼承人莉莉安．貝登古（Liliane Bettencourt）的款項。

檢方表示，在沙柯吉卸任後，檢方為調查另一宗利比亞資助沙柯吉2007年總統大選的案件，竊聽他與律師赫佐格（Thierry Herzog）的對話，才讓事件曝了光。

法新社報導，考慮到緩刑2年的因素，1年的刑期意謂沙柯吉不會身陷囹圄；在法國，入獄通常適用於2年以上的刑期。

法國 巴黎

相關新聞

法國前總統沙克吉 涉貪被判刑三年

BBC報導，法國前總統沙克吉涉嫌貪腐案，1日在巴黎法院被判罪名成立，處三年徒刑，其中兩年暫緩執行，另一年戴電子腳鐐居家軟...

被瑞士報社稱「阿嬤」 WTO新秘書長樂見總編致歉

世界貿易組織（WTO ）首位女性暨非裔秘書長伊衛拉今天樂見瑞士一家報社對她的道歉。日前該報社以「阿嬤」一詞，貶稱這位經驗...

日內閣女宣傳官受邀宴爭議請辭 菅義偉急覓新人選

日本首相菅義偉的長子菅正剛，邀宴內閣廣報官（宣傳官）山田真貴子高檔餐飲爭議難平息，山田今天已請辭獲准。菅義偉今天二度道歉...

流亡土耳其 維吾爾人的恐懼和擔憂

五年前我與家人失去了聯繫，父親去世一年後，我才知道消息。"Abdüsükür接受德國之聲採訪時哭著說道。這名32歲的男子生活在伊斯坦布爾的廷布爾努（Zeytinburnu）...

影／土耳其若批准引渡條約 逃亡維吾爾人憂被遣返中國

數十年來，從中國逃亡到土耳其的維吾爾人找到了一個安身之所。但如今他們擔心，如果土耳其議會批准與中國的引渡條約，自己是否會被遣返中國而面臨監禁。

哈佛教授論文稱「慰安婦自願賣淫」震撼國際 上千名學者連署批判

美國哈佛大學法學院教授拉姆薩爾在3月號《國際法律經濟學評論》發表的一篇論文中，稱慰安婦是自願簽約賣淫的「妓女」，此事最初經日本媒體披露後，在南韓及美國學界引發軒然大波，上千名歷史學家及經濟學家撰文或連署批判，哈佛大學學生也組織Zoom研討會，請到92歲南韓慰安婦李容洙說她的故事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。