美專家：中國加強提升應對核攻擊的反應能力

（德國之聲中文網）據美聯社報道，美國科學家聯合會核信息項目主任漢斯克裡斯滕森（Hans Kristensen）在對一個導彈訓練區最新拍攝生成的一批衛星圖片進行了研究之後指出，中國正在尋求加強反制能力，在美國看來這是不斷增長的威脅。最近幾年來美國方面不斷指出，中國的核現代化是美國在未來20年斥資數千億美元打造新的核武庫的關鍵理由。

不過目前並沒有跡象顯示出中美兩國正在走向武裝沖突，更不要說核沖突。不過克裡斯滕森的報告正好是美中兩國在從貿易到國家安全等一系列領域關系都出現最緊張態勢之際發表的。中國更強大的核力量可能會成為美國對中國在台灣或南中國海咄咄逼人的行動做出軍事反應的考量因素。

美國五角大樓拒絕對克裡斯滕森的衛星圖片分析發表評論，不過去年夏天美國國防部在其針對中國軍事發展的年度報告中指出，北京打算通過將更多的核力量放在地下發射井中，並在更高的警戒級別上行動， 以提高在和平時的戰備狀態，從而可以在受到攻擊的預警下發射導彈。

五角大樓的報告指出，中國的核武政策優先考慮的是能夠在遭到第一次打擊後保證一支核打擊力量幸存，並以足夠的力量做出回應，給敵人造成不可承受的傷害。

美國國防部表示，中國正在打造一支現代化的核武力量。這是中國謀求在本世紀中葉建立一支與美軍相當、甚至在某些方面更勝一籌的現代化軍隊所做的更廣泛努力的一部分。

根據美國政府的估測，中國擁有的核彈頭低於200枚，這同美國和俄羅斯分別擁有的數千枚相比可謂是小巫見大巫。美國國防部預測，未來10年解放軍會將其核彈頭數量增至現在的兩倍，盡管如此仍遠遠低於美國的級別。

美國科學家聯合會核信息項目主任克裡斯滕森說，根據他對商業衛星照片的分析，他發現去年年底中國在內蒙古吉蘭泰附近的導彈訓練場開始建造11個地下發射井。另外還有5個地下發射井更早時間就已經動工。

克裡斯滕森在美國科學家聯合會的博客上寫道：需要指出的是，即使中國的洲際彈道導彈發射井數量增加一倍或三倍，和美俄兩國洲際彈道導彈發射井數量相比仍然很少。美國空軍有450個發射井，其中400個都有填裝（核導彈）。俄羅斯則擁有大約130個作戰發射井。

克裡斯滕森認為，中國新建造的幾乎所有發射井似乎都是為了適應中國新一代東風-41洲際彈道導彈而設計的，與東風-5型洲際彈道導彈的液體燃料系統相比，東風-41洲際彈道導彈采用固體燃料組件，使操作者能夠更快地准備導彈發射。東風-41的射程可以覆蓋阿拉斯加和美國本土大部分地區。

東風-41彈道導彈可機動發射，有公路版東風41洲際導彈和鐵路版東風41洲際導彈。

克裡斯滕森在接受美聯社采訪時表示，中國正在通過為先進的導彈建造發射井，提升部隊的生存能力。

奧巴馬時期的美國助理國務卿弗蘭克羅斯（Frank Rose）最近曾表示，讓中國加入縮減核武器的國際談判的前景渺茫。特朗普政府時期曾在這個問題上做過努力，但是失敗了。羅斯認為沒有理由會讓這種情況短期內發生改變。

羅斯說，中國的主要興趣是通過中短程導彈打造的非核力量，再加上網絡攻擊能力和破壞或摧毀美國的衛星系統，就可以將美國從西太平洋趕出去。這將在北京決定對台灣使用武力的情況下，美國進行干預的任何努力變得復雜化。

洪沙/達揚 （美聯社）

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