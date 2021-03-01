流亡土耳其 維吾爾人的恐懼和擔憂

(德國之聲中文網)"五年前我與家人失去了聯繫，父親去世一年後，我才知道消息。"Abdüsükür接受德國之聲採訪時哭著說道。這名32歲的男子生活在伊斯坦布爾的廷布爾努（Zeytinburnu），大部分維吾爾族移民都在這裡生活工作。他在一家賣舊手機的商店工作。

從中國逃到土耳其的約有5萬名維吾爾人。Abdüsükür是其中一員。北京一直打壓維吾爾人，有目擊者指出，維族人受到不人道待遇，被關押在再教育營之中。其中許多人，包括未成年人是在沒有受到任何警告的情況下被拘捕並被驅逐出境的。

Abdüsükür 五年前離開新疆："我們不斷受到迫害······很多人被關進監獄，或者被帶到再教育營，就因為維吾爾人進行祈禱。"大部分維吾爾人是講突厥語的穆斯林少數民族。許多人逃到土耳其，因為他們在文化上與土耳其人有許多共同之處。土耳其政府多年來一直在推動和鼓勵移民。如今， 土耳其是維吾爾人最大的海外居住地。說到離開中國的理由，Abdüsükür說："我不僅為自己擔憂，也為家人擔驚受怕，這就是為什麼我決定逃到土耳其的原因"。但他為自己在海外的新開始付出了慘重的代價，他說，離開中國後只和母親通過一次話："生活在土耳其的維吾爾人被中國當局禁止與家人聯繫。" 他補充指出，數百萬維吾爾人被關進了再教育營。沒有官方記錄可以查到到底有多少人被拘，據估計，有數十萬人被關押在"再教育營"。

擔心被土耳其驅逐出境

當一個朋友告訴他時，Abdüsükür才知道父親已經去世的消息。他立即打電話給在新疆的母親。在確認了這個消息之後，母親告訴他不要再打電話，並說："如果他們(中國當局)發現了，他們會來找我們的。"那是他最後一次和母親說話。Abdüsükür經常參加反對中國打壓維吾爾人的抗議游行，並利用社交媒體呼籲外界關注新疆問題。他曾因參加集會被土耳其當局逮捕過幾次。他被調查時感到非常害怕。因為他沒有土耳其公民身份，可能會被驅逐出境。在2017年，安卡拉和北京達成了一項遣返協議，該協議可加快驅逐出境的進程，不過土耳其議會還沒有批准這項協議。

2016年 Ömer Faruk 移居土耳其。這位31歲的維吾爾人現在已經擁有土耳其公民身份，這意味著，他不能被驅逐出境。不過在土耳其定居對他來說是一個艱難的決定。他有5個孩子，有兩個女兒沒能隨他一同移居土耳其。

包括Faruk 在內的許多維吾爾人移民都發現，他們在中國的親屬，包括幼童甚至老人已經失聯。Faruk記得幾年前他在沙特做勞工時，接到妻子的電話。她告訴他，中國警察來到他們家要沒收家人的護照。他讓她告訴警察，一會兒就會把證件送來。同時馬上購買飛往土耳其的機票並立即離開中國。但他們的1歲半和3歲的小女兒還沒有護照。Faruk的妻子和兩個年幼的女兒被迫留在中國，而他則在土耳其與其他三個孩子會面。

失蹤的女兒

Faruk的妻子後來飛到土耳其與他會合，把女兒留給孩子的外婆。Faruk說，他的兄弟們想幫助孩子離開中國去土耳其，但他們被逮捕。Faruk的岳母也被關進了再教育營："我不知道我的女兒們此刻在哪裡"他心痛地說，甚至不知道她們是否還活著，因為他和還在中國的家人失去了聯繫。

據Faruk介紹，移居奧地利或埃及等其它國家的維吾爾人，與家人團聚要更容易："我的妻子已瀕臨崩潰，晚上睡不著覺，孩子們也一直在想著妹妹妹們，想知道什麼時候一家人才能團聚。"Faruk告訴德國之聲："我很絕望，他們是不是把孩子關進了再教育營？沒人知道。"

至少，Faruk說自己作為土耳其公民不會被驅逐出境。他也因此經常參加中國駐安卡拉大使館及其伊斯坦布爾領事館外的抗議集會，希望引起外界對維吾爾人困境的關注。

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