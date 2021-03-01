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日本皇室最年長 97歲三笠宮妃心臟疾病住院
目前日本皇室最年長、高齡97歲的三笠宮妃百合子因為脈搏跳動過快，今早入院檢查，初步判定是陣發性心房顫動，將住院觀察。
NHK等日媒報導，宮內廳證實，三笠宮妃今早因脈搏跳動較往常更快，今早赴東京的聖路加國際醫院接受檢查，審斷結果為陣發性心房顫動。由於三笠宮妃有心臟方面宿疾，安全起見將住院一周觀察，並接受新的藥物治療。
三笠宮妃在1999年曾因狹心症、心律不整接受治療，並在心臟安裝心律調節器；去年9月定期健檢時，因肺炎入院治療兩周，並診斷出心臟衰竭，這次的症狀是否與心臟宿疾有關，目前仍不清楚。
三笠宮崇仁親王是明治以降，近現代最長壽的日本皇室在籍成員，2016年因心臟衰竭過世，享嵩壽100歲。此後，三笠宮妃成為目前日本皇室最年長的成員。
皇室最高齢の三笠宮妃百合子さま 脈が速くなる症状で入院 #nhk_news https://t.co/RMY7pF9uyB— NHKニュース (@nhk_news) March 1, 2021
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