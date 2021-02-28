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緬甸軍方再暴力鎮壓民眾 外交部：與民主國家同聲譴責

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
2月1日上午仰光市政廳的緬甸軍。 圖／路透社
2月1日上午仰光市政廳的緬甸軍。 圖／路透社

緬甸當局今傳連續第二天強力鎮壓全國各地的反政變抗議活動，警方發射震撼彈和開火驅散民眾。外交部對此表達譴責。

外交部指出，緬甸軍方自2月1日接管政權並宣布全國進入為期一年的緊急狀態（state of emergency）後，緬甸民眾在仰光（Yangon）及曼德勒（Mandalay）發起數場以恢復民主為訴求的抗議遊行活動。繼2月20日軍方以武力驅散、鎮壓和平示威的民眾，造成民眾傷亡後，又於28日在仰光的示威遊行中，緬甸軍警對抗議民眾再度使用強勢武力進行鎮壓，導致多名民眾死傷。

外交部表示，對於緬甸軍政府接連對和平示威民眾濫用致命武力的行徑深感遺憾，並與全世界民主國家同聲表達譴責，認為暴力無助於解決當前緬甸國內紛爭，外交部呼籲緬甸軍政府應自我克制，聆聽民眾的聲音，以和平、對話方式解決政治紛爭，使社會百業儘速正常運作，讓動盪的局勢及早落幕，並恢復緬甸民主。對於因為追求民主自由而失去寶貴生命的緬甸民眾，外交部致上最高的敬意與哀悼。

外交部指出，將與駐緬甸代表處將繼續透過各項管道密切掌握緬甸政局發展。根據駐緬甸代表處掌握的資訊，我國在緬甸的台商與僑民的人身安全暫時未受到影響，並再度提醒旅居緬甸的國人密切注意政局變化，並隨時與駐緬甸代表處保持聯繫。

緬甸 外交部 仰光

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