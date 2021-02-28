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俄羅斯著眼北冰洋 首顆北極氣候監測衛星升空

中央社 / 莫斯科28日綜合外電報導
俄羅斯聯邦太空總署表示，一枚聯合號火箭28日在哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）升空。 歐新社
俄羅斯聯邦太空總署表示，一枚聯合號火箭28日在哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）升空。 歐新社

俄羅斯聯邦太空總署表示，一枚聯合號火箭今天在哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）升空。這枚火箭搭載了俄國首顆監測北極地區氣候的人造衛星。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）公布的畫面顯示，格林威治時間6時55分（台灣時間下午2時55分），這枚聯合號（Soyuz）火箭搭載一顆北極-M（Arktika-M）衛星，在灰暗天色中發射。

署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）今天在推特（Twitter）寫道，這是一次例行性的發射。

俄國聯邦太空總署透過聲明表示：「北極水文氣象學與氣候太空監測系統的設計目標，是監測北極地區的氣候和環境。」

聯邦太空總署還說，這個監測系統需要至少兩枚衛星才能正常運作。

俄國聯邦太空總署表示：「它們作為系統的一環，將全時段、全天候監測地球表面和北冰洋（ArcticOcean，又稱北極海）海域。」

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，第2枚北極-M衛星預定2023年升空。

北極地區的經濟發展是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的關鍵目標之一。這裡蘊含豐富石油和天然氣，受到俄羅斯、美國、加拿大與挪威等國家關注。

太空 北極 俄羅斯 火箭

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