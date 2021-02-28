公主去哪兒了？杜拜光鮮外表下的黑幕

杜拜酋長、同時也是阿聯酋副總統兼首相的謝赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆 （Mohammed bin Rashid al-Maktum）一直希望將杜拜從一個四處荒漠、完全依賴石油出口的落後國家，打造成富庶新潮、對外國投資者和游客具有吸引力的國家。上周，阿聯酋剛剛將一枚探測器送入火星軌道，引起全世界的關注。

然而，火星使命成功僅僅數天之後，現在71歲的穆罕默德酋長就成了一起醜聞的主角。他的女兒拉蒂法公主（Prinzessin Latifa bint Mohammed al-Maktum ）的命運引起了聯合國、各國政界人士以及人權組織的關注。

拉蒂法公主是穆罕默德酋長三十多名子女中的一員。2018年三月，拉蒂法公主曾試圖駕帆船逃亡印度，但不幸半路被截回，從此開始了名副其實的「籠中金絲鳥」生活。前不久，「解救拉蒂法」運動的發起人約海能（Tiina Jauhiainen）和海格（David Haigh)披露了一段反映拉蒂法公主禁錮生活的視頻，截至此時，拉蒂法已從公眾視野消失長達六個月之久。

約海能對德國之聲表示：「我們已經失去了同她的聯系，但我們確信，她還活著。」芬蘭籍健身教練約海能自稱是拉蒂法公主最要好的閨蜜。目前，約海能希望美國總統拜登能夠親自出面關注拉蒂法公主的命運。此前不久，拜登就曾發揮影響力，促成了沙特阿拉伯人權積極分子哈塔魯（Ludschain al-Hathlul ）重獲自由。

海格則是拉蒂法公主的律師，同時也是人權組織「關押國際」的工作人員，總部設在英國的這一非官方組織在全球範圍內為難民提供法律咨詢。海格呼籲阿聯酋總統哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚 （Khalifa bin Zayid al-Nahyan）及其王儲穆哈木德蘇丹（Mohammed bin Zayed bin Sultan al-Nahyan）督促穆罕默德酋長立即釋放其遭到關押的女兒。海格說：「父母濫權以及踐踏人權的行為必須終止，因為這類行為有損阿聯酋的國際形象，並引起全世界強烈不滿。」

這已經是第二名失蹤的公主

大赦國際、人權觀察、聯合國以及眾多政治家們對營救拉蒂法公主的行動表示聲援，並敦促穆罕默德酋長拿出拉蒂法公主仍在人世的證據。

人權觀察海灣地區專家扎亞丁（Hiba Zayadin)指出，拉蒂法公主的姐姐莎姆薩公主「2000年在劍橋街頭遭公然綁架之後，也一直下落不明。」2019年，倫敦最高法院曾認定，現年已40歲的莎姆薩公主在英國遭綁架之後，已被轉道法國強行帶回杜拜。扎亞丁表示，倫敦最高法庭的認定也充分說明，阿聯酋無論是在國內，還是國際社會上，都在粗暴踐踏法治原則。

人權觀察執行主任羅特（Kenneth Roth）對德國之聲表示：「杜拜周邊都是專制國家，所以杜拜很容易給自己打造一個自由主義堡壘的形象。但這個光鮮外表之下，卻是非常醜陋的現實：異議人士遭到關押，外籍勞工的權益受到種種限制。杜拜的統治者剝奪自己成年女兒的自由，僅僅是因為她想擺脫父親的嚴格控制。聯合國人權事務高級專員的發言人科爾維爾（Rupert Colville)也證實，「我們將會就阿聯酋新近發生的一系列事件公開表態。」

表象與現實

為了成為海灣地區的國際大都市，杜拜可謂不惜人力財力。同沙特阿拉伯、安曼或卡塔爾等鄰國相比，杜拜的自由化程度顯然要高得多，她既是企業的避稅天堂，也是國際金融的重要中心。除此之外，鱗次櫛比的摩天大樓、豪華酒店以及游樂設施，還吸引了源源不斷的各國游客。2019年，旅游業收入已經佔杜拜國民經濟的12%，而且還呈現出很大的上升潛力。

杜拜並不沒有出眾的名勝古跡和自然景色，所以這裡吸引游客主要靠的是消費。由於法律環境相對寬松，這裡還聚集了大量來自世界各國的「網紅」。前不久進行的一項司法改革規定，「榮譽謀殺」將受到嚴懲，而未婚同居和成年人買酒飲酒則不再違法。不過，盡管如此，網紅們在網絡發布自己在杜拜的生活時，還是要注意這裡的司法禁忌，比如不得有接吻、粗口或支持同性戀的內容。當然，關於拉蒂法公主命運的內容也絕不可能在網上發布。兩名被剝奪行動自由的公主？穆罕默德酋長可不想讓世界知道這樣的事情。

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