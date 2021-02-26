招待官員風波 日相菅義偉長子遭公司懲處

日本廣電業務公司「東北新社」26日宣布，因招待總務省官員引起的風波，社長二宮清隆引咎辭職，在該公司任職的日本首相菅義偉長子菅正剛也遭懲處，被解除媒體業務部興趣及娛樂社區總括部長職務，調往人事部。

菅義偉26日晚間舉行記者會，宣布28日解除6府縣緊急狀態，媒體追問其長子的招待風波，他只表示「這些事傷害了民眾對政府的信賴，相當遺憾。」

東北新社指出，該公司12日設置特別調查委員會，26日交出調查報告，決定作出處分。二宮辭職後由副社長接任社長一職，此外還解除了三上義之和木田由紀夫的執行董事之職。另外菅正剛也辭去子公司圍棋將棋頻道的董事之職。

根據調查報告，2016年至2020年間，木田主導多次招待總務省官員的聚餐，菅正剛因身為木田下屬，也隨同出席。