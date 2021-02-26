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影／從北韓歸國最後一公里路 俄外交官推軌道台車走完

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯外交部25日披露，駐平壤大使館的三等秘書索羅金帶著與家人回國時，同樣也必須自力救濟，才能靠著一輛軌道台車走完歸國的最後一公里路。路透
俄羅斯外交部25日披露，駐平壤大使館的三等秘書索羅金帶著與家人回國時，同樣也必須自力救濟，才能靠著一輛軌道台車走完歸國的最後一公里路。路透

受新冠肺炎疫情影響，北韓對國內外交通都實施嚴格管制。俄羅斯外交部披露，就連他們駐平壤的外交官與家眷也必須自力救濟，才能靠著一輛軌道台車走完歸國的最後一段路。

俄羅斯外交部在Telegram發文指出，北韓關閉邊境已超過一年，客運則處於停擺狀態，讓俄羅斯駐北韓大使館的工作人員與家眷歸國之路可說是漫長又困難重重。一行8人從平壤出發後，先搭32小時火車，接著又乘坐2小時巴士，25日才終於接近俄朝邊境。

俄國外交部的小編寫道，「想要回國，你必須先造出手推車，放到鐵軌上，再把行李放上台車，讓小朋友坐好，然後啟程出發。」

因為軌道台車無法自行前進，北韓也沒有派人幫忙，導致全團唯一的男人、三等秘書索羅金（Vladislav Sorokin）必須充當「引擎」，推著軌道台車走上超過一公里的路，接著越過圖們江上的大橋，才抵達俄羅斯的哈桑（Khasan）檢查站，接受從海參崴趕來的外交部同僚迎接，並搭乘當地政府提供的巴士前往機場。

路透指出，因北韓禁止人員輪替，許多西方國家關閉使館，導致各國駐在外交官人數萎縮。就算想要離境回國，也必須經過好幾周協商，才能取得平壤當局安排的特別措施。

北韓 俄羅斯 外交部

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