荷蘭國會通過動議 認定新疆維吾爾遭「種族滅絕」

荷蘭國會周四(2月25日) 通過一項不具約束力的動議，稱中國在新疆處置維吾爾穆斯林的方式符合「種族滅絕」。

動議寫道: 「在中國，一場針對維吾爾少數民族的種族滅絕正在發生」。動議內文提到，中國政府的措施包括「意圖防止生育的措施」以及「設有處罰用的營區」都屬於聯合國大會第260號決議，也就是「防止及懲治滅絕種族罪公約」。

然而，荷蘭國會在動議中沒有直接點明中國政府為「種族滅絕」負責。中國始終否認任何違反人權的行為，聲稱在新疆的再教育營提供維吾爾人職業訓練，而且是打擊極端主義的必要存在。

荷蘭首相呂特(Mark Rutte)所屬的政黨對該動議案投下反對票。荷蘭外長布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「種族滅絕」這個字眼，因為聯合國和國際法庭都尚未做出相關認定。但他同意維吾爾族的處境令人擔憂，也說荷蘭希望與他國合作應對該議題。

此前，加拿大國會周一(22日)通過了一項不具約束力的動議，稱中國迫害新疆維吾爾人的行為已構成了種族滅絕。這將對加拿大總理特魯多的政府施加壓力，要求他們也公開承認中國在新疆進行種族滅絕。

中國駐日內瓦聯合國大使周三指責西方大國利用維吾爾族問題介入中國內政。

為人權抵制冬奧?

荷蘭國會起草該動議的議員是中間偏右政黨民主66黨的Sjoerd Sjoerdsma。他也另外提議向國際奧運委員會進行游說，要求將2022年冬季奧運移出北京。

他在回應路透社的信件中說: 「認知到維吾爾人僅因為他們的出身便遭遇暴行，簡言之便是種族滅絕，這讓全世界都無法忽視，也迫使我們采取行動。」

中國駐日內瓦聯合國大使周三指責西方大國利用維吾爾族問題介入中國內政。

北京冬季奧運即將在2022年2月舉行。美國總統拜登的發言人周四 (25日) 表示，即使一些共和黨人呼籲抵制北京冬奧，白宮尚未就美國是否參加參加2022北京冬奧會做出最終決定。

美國奧運會和殘奧會委員會(USOPC)此前曾發出聲明表示，與其抵制奧運，「我們認為更有效地行動方案是世界各國和中國就人權和地緣政治問題直接進行接觸。」

美國上一次抵制奧運會是在1980年，當時正值蘇聯入侵阿富汗的冷戰緊張局勢，時任美國總統的卡特(Jimmy Carter)拒絕派美國運動員參加莫斯科奧運會。

翻譯: 張慈

責編: 楊威廉

來源: 路透社、美聯社

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