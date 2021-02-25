用疫苗換外交支持 以色列顧主權

以色列施打新冠肺炎疫苗計畫有成，將捐贈多餘疫苗給他國。根據以色列媒體報導，該國政府有意捐贈10萬劑疫苗給15個國家，其中多數為承認以色列主權的的國家，包括查德、義大利等國。但不久前，以色列才曾被批評並未善盡照顧在佔領區內巴勒斯坦人的責任。

承認以色列才有疫苗

據《基督教廣播網》報導，以色列總理納坦雅胡表示，「我們的疫苗供應量已超出國人所需，已有餘力可以幫助他國。」據了解，這次受助的國家包括查德、義大利及與以色列有外交關係的非洲國家，至於瓜地馬拉、宏都拉斯、匈牙利與捷克也會收到由莫德納生產的疫苗。

對此，宏都拉斯總統葉南德茲透過推文表示，以色列已贈送5,000劑疫苗，捷克總理巴比斯也表示，收到以色列5,000劑疫苗並將針對國內2,500名醫院士兵施打。

不過，稍早外界曾批評以色列疫苗接種根本不夠巴勒斯坦人使用，因為外界認為以色列是佔領勢力，因此也必須照顧到在加薩與西岸的巴勒斯坦人。隨後以色列已運送部分疫苗至加薩與巴勒斯坦自治政府。

用疫苗拚外交

《金融時報》報導，以色列之所以願意對外捐贈疫苗，是稍早已與輝瑞藥廠簽署數據分享協議，換取獲得無限制供應量並能啟動全球最快的疫苗接種計畫，這項政策也可望進一步幫助加速，正考慮與以色列建立外交關係的穆斯林國家展開對話。

除此之外，由於以色列與莫德納及阿斯利康製藥簽訂備用協議，代表目前有數百萬劑疫苗不是在路上就是已經存放在以色列國內待用。對此，莫德納執行長班塞爾表示，「如何使用採購的疫苗是由以色列自己決定，我很高興他們是用來幫助別人。」

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