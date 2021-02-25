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英國情報部門升級AI 情蒐打擊犯罪

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
英國情報部門計畫利用人工智慧，打擊網路犯罪。（Photo from網路截圖）
英國情報部門計畫利用人工智慧，打擊網路犯罪。（Photo from網路截圖）

未來的情報戰關鍵在於人工智慧技術的應用。根據外媒報導，英國情報機構GCHQ準備使用人工智慧來打擊網路駭客攻擊，阻擋由別國主導的假消息，並追蹤全球的犯罪網路。該單位表示，人工智慧不只可搜集間諜情報，販毒、人口販賣、非法軍火販賣等犯罪資料。人工智慧未來是否能精準應用，也是打擊犯罪和情報戰的重點。

AI打擊犯罪

金融時報報導，英國情報機構GCHQ於24日表示，將使用人工智慧來對付網路攻擊，外界猜測是因為來自俄羅斯和中國的情報機構，已大量運用人工智慧對抗英國以及其盟國。

GCHQ的主管傑洛米．佛萊明對媒體表示，設計良好的人工智慧能使情報任務更容易，也能夠進行更多工作，「能幫助情報分析師處理不斷增長的數據量和複雜性，提高決策速度。」他補充，人工智慧的應用很廣泛，除了識別和打擊假消息，也可以追蹤跨國販毒、人口販賣和非法軍火交易。

BBC報導，其實GCHQ多年以來一直想加強人工智慧的應用（目前僅應用在翻譯、解碼等較為簡單的功能），但政府資安官員認為，若太快放手讓情報部門使用人工智慧，恐導致臉部識別之類的個資外洩隱憂。

無法可管成隱憂

弗萊明則認為，人工智慧的使用絕對合法且符合道德，並表示透過人工智慧，可以幫助情報部門發現惡意軟體並且追蹤到犯罪源頭，還能主動防禦網路攻擊，而非以往受到攻擊後被動修補漏洞，另外，人工智慧還能分析複雜的金融交易鏈，以發現潛在的恐怖組織活動。

根據英國的《調查權法》，若授權情報部門使用AI，政府需設立專門的調查小組負責監督。專家表示，雖然潛在敵人會用人工智慧攻擊英國，但若放手讓GCHQ自由無上限的使用人工智慧，可能會使該單位不受法律和道德框架約束。

他表示，在俄羅斯和中國的網路攻擊威脅下，英國的確需要升級防禦，也同意人工智慧是未來情報戰的重點，但前提是要有足夠的監督力量和法律規範，才能讓情報部門使用更高階的技術。

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英國 網路攻擊 俄羅斯

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