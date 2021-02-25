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葉門內亂饑荒加劇 聯合國籲波灣金援
聯合國呼籲波灣周邊列國對葉門伸出援手，以免發生大規模饑荒的悲劇。聯合國表示，受到2020年疫情衝擊，捐款葉門資金大幅降低，目前離葉門急須要募集38.5億美金的目標還有一大段差距，聯合國呼籲波灣各國以及其他國家，盡快對葉門伸出援手。
戰火釀人道危機
聯合國表示，受到戰爭摧殘多年的葉門是世界上最大的人道主義危機，有80%的人民急須援助。洛考克警告，若在下週一的線上認捐會議上，沒有募集所需的資金，葉門將會發生全球數十年以來最嚴重的饑荒。
路透社報導，聯合國援助負責人馬克．洛考克24日公開呼籲波灣列國，在下週一以前繼續加強行動，增加對葉門的人道援助，期望能盡快募集所需的38.5億美金。
因疫情捐款減少
US News報導，2018年和2019年，由於援助資金十分充裕，因此聯合國能夠順利援助葉門，以阻止大規模饑荒的發生，而這些資金大部分來自沙烏地阿拉伯、阿聯酋、科威特等因石油致富的國家。
然而受到2020年的疫情影響，根據聯合國數據，2020年募得的資金只有目標數字34億美金的一半左右，其中很大原因是波灣列國捐助明顯減少，使得聯合國的救援行動變得困難。洛考克公開喊話，希望波灣各國可以再度伸出援手，讓資金達標，「我想讓這些國家知道，他們過去挽救了很多生命，對數百萬人來說扮演多麽重要的角色。」
2015年，由沙烏地阿拉伯的軍事聯盟介入葉門內戰，支持與伊朗聯盟均胡賽集團作戰的政府軍，而聯合國也積極介入，試圖敦促兩方和談已結束戰爭，然而除了戰爭，2020年的疫情衝擊導致的貨幣和經濟崩潰，使得葉門的處境雪上加霜。
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