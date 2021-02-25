監督富國落實減排 伊朗籲設獨立組織

污染大國應負最大責任。伊朗政府高層日前表示，富有國家大量排放污染造成氣候變遷卻漠視後果，須透過國際性組織加以監督，而伊朗願意對此盡一份心力。伊朗也於上週日在國內伊斯法罕首次召開氣候變遷委員會議。但伊朗的環保紀錄卻也受到質疑。

籲成立組織監督減排

據《獨立報》報導，伊朗國家利益委員會秘書長雷扎伊表示，富有國家有責任幫助貧窮國家對抗氣候影響，他指出，「有些人說地球上所有的人應該同樣減少溫室氣體排放，但這種說法令人無法接受，因為我們正在發展的起步。」

他認為，主要污染國應該受到一個有權力且獨立運作的單位監督，而伊朗願當發起者。在巴黎氣候協議中，富有國家承諾在2020年前，每年給予貧窮國家1,000億美元資金對抗氣候危機，但資金遲遲未到位。

做賊喊抓賊？

不過，伊朗過去也被批評自己環保紀錄欠佳，例如該國目前是世上最大石化燃料生產國之一，近期更以國家安全為由逮捕多位環保人士。除此之外，伊朗也是興建河壩大國，同時容許民眾從蓄水層抽取地下水，導致環境退化及乾旱。

《德黑蘭時報》報導，雷扎伊表示，多數環境災害都是工業革命引起，美國應負責2成的氣候變遷但卻沒有附上代價。根據全球碳計畫指出，2019年全球二氧化碳排放來到新高，前五大排放國分別為中國、美國、印度、俄羅斯與日本。

2018年，美國排放約54.1億噸二氧化碳，伊朗則約7.2億噸排名第七。國際能源署表示，伊朗已責令國內能源部在2021底前，增加再生能源比率及乾淨能源至5%以上。

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