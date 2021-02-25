快訊

中南部空汙向北擴散！ 環保署預警：雙北等地紅害到明天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監督富國落實減排 伊朗籲設獨立組織

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
伊朗目前是全球第七大污染排放國。(Photo by Blondinrikard Fröbergon Flickerunder Creative Commons license)
伊朗目前是全球第七大污染排放國。(Photo by Blondinrikard Fröbergon Flickerunder Creative Commons license)

污染大國應負最大責任。伊朗政府高層日前表示，富有國家大量排放污染造成氣候變遷卻漠視後果，須透過國際性組織加以監督，而伊朗願意對此盡一份心力。伊朗也於上週日在國內伊斯法罕首次召開氣候變遷委員會議。但伊朗的環保紀錄卻也受到質疑。

籲成立組織監督減排

據《獨立報》報導，伊朗國家利益委員會秘書長雷扎伊表示，富有國家有責任幫助貧窮國家對抗氣候影響，他指出，「有些人說地球上所有的人應該同樣減少溫室氣體排放，但這種說法令人無法接受，因為我們正在發展的起步。」

他認為，主要污染國應該受到一個有權力且獨立運作的單位監督，而伊朗願當發起者。在巴黎氣候協議中，富有國家承諾在2020年前，每年給予貧窮國家1,000億美元資金對抗氣候危機，但資金遲遲未到位。

做賊喊抓賊？

不過，伊朗過去也被批評自己環保紀錄欠佳，例如該國目前是世上最大石化燃料生產國之一，近期更以國家安全為由逮捕多位環保人士。除此之外，伊朗也是興建河壩大國，同時容許民眾從蓄水層抽取地下水，導致環境退化及乾旱。

德黑蘭時報》報導，雷扎伊表示，多數環境災害都是工業革命引起，美國應負責2成的氣候變遷但卻沒有附上代價。根據全球碳計畫指出，2019年全球二氧化碳排放來到新高，前五大排放國分別為中國、美國、印度、俄羅斯與日本。

2018年，美國排放約54.1億噸二氧化碳，伊朗則約7.2億噸排名第七。國際能源署表示，伊朗已責令國內能源部在2021底前，增加再生能源比率及乾淨能源至5%以上。

【更多精采內容，詳見

伊朗 氣候變遷 德黑蘭

延伸閱讀

美準CIA局長：習近平治下的中國是不好對付的威權對手

伊朗稱意外擊落烏國客機 聯合國專家批說謊

布林肯向伊朗喊話 表明美國將延續核協議

IAEA署長訪德黑蘭 伊朗稱雙方討論成效卓著

相關新聞

史上最低國家生育率0.84：南韓新生兒銳減的「少子絕孫危機」

「未婚的時候催趕快結婚，結婚以後催趕快生孩子，有了女兒，又說再生兒子，生個孩子也不會改變什麼...」南韓國家統計廳24日公布了《2020年韓國人口動向報告》，內容確認去年的南韓不僅史上首度進入「人口負成長」，原本就已是全球最低的國家總生育率（TFR）更再度跌破紀錄，僅剩下0.84——目前，南韓也是全世界唯一一個生育率不及1的國家；4年間的新生兒的年度總數，更是急遽減少了3分之1。

義大利認定外送屬雇員 對Uber Eats等平台開罰250億台幣

義大利檢察官今天告訴包括Uber Eats在內各家外送平台，他們的外送員屬公司雇員（employees）而非獨立工作者，...

亞美尼亞疑似軍方政變 總理要求人民上街抵抗

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）快訊報導，亞美尼亞軍方要求總理帕辛揚（Nikol Pashinyan...

用疫苗換外交支持 以色列顧主權

以色列施打新冠肺炎疫苗計畫有成，將捐贈多餘疫苗給他國。根據以色列媒體報導，該國政府有意捐贈10萬劑疫苗給15個國家，其中多數為承認以色列主權的的國家...

英國情報部門升級AI 情蒐打擊犯罪

未來的情報戰關鍵在於人工智慧技術的應用。根據外媒報導，英國情報機構GCHQ準備使用人工智慧來打擊網路駭客攻擊，阻擋由別國主導的假消息，並追蹤全球的犯罪網路...

葉門內亂饑荒加劇 聯合國籲波灣金援

聯合國呼籲波灣周邊列國對葉門伸出援手，以免發生大規模饑荒的悲劇。聯合國表示，受到2020年疫情衝擊，捐款葉門資金大幅降低，目前離葉門急須要募集38.5億美金的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。