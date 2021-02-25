以色列辦露天演唱會 持綠色通行證入場

以色列開辦露天演場會，開放持有「綠色通行證」的民眾入場！在經歷長時間的封鎖後，以色列特拉維夫23日舉行露天演唱會，限定參與民眾必須持有「綠色通行證」，才可以入場，媒體認為，這可能成為未來文化產業的新常態。

根據《路透社》報導，以色列特拉維夫23日舉行露天演唱會，這是以色列藝文重啟計畫中的第一個活動，限定參與民眾必須持有「綠色通行證」，代表他們在參加活動至少一週前，已經施打兩劑疫苗，或是已從疫情中恢復，且被認為具有免疫力。綠色通行證的有效時間為完全接種疫苗後6個月內。

「它不僅提供保護，坐在已接種過疫苗的民眾中間，也感覺很安心。」退休商人齊徹受訪時表示，以一種孤立的情況在家中度過1年後，能外出體驗公共表演和活動的感覺真的是太好了。

根據《阿拉伯新聞》報導，以色列已在21日放寬部分防疫限制措施，大型購物中心、商店在人數管制下，已經重新開放，健身房、游泳池、旅館和一些文化設施也重新開放，但限制只對已完全接種疫苗和有綠色通行證的人開放。

報導指出，以色列的綠色通行證計畫正被外界密切關注，這樣的通行方式，或許能對其他已經開始大規模施打疫苗，並尋求重新開放的國家提供參考。此外，根據以色列研究顯示，輝瑞疫苗確實減少病毒的傳播，因此以色列衛生官員也希望，綠色通行證計畫能讓疫苗懷疑論者改觀。

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