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在月球上養魚？ 法國太空研究新突破

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
法國科學家提出在月球太空站養殖魚類的計畫。（Photo from網路截圖）
法國科學家提出在月球太空站養殖魚類的計畫。（Photo from網路截圖）

月球上可以養魚?根據科學期刊報導，法國海洋開發研究所提出在月球基地養殖魚類的可能性，並著手設計合適的養殖艙，以及測試魚卵是否能安全無虞送達月球基地。研究團隊認為，若能在月球基地成功養殖魚類，將可以為月球基地的研究人員和太空人提供更豐富的蛋白質營養，且養殖生物也有助於緩解研究人員的心理壓力。

魚卵升空計畫

史密森尼學會雜誌報導，在月球基地養殖魚類的計畫來自法國海洋開發研究所，水產養殖研究員Cyrille Przybyla的想法，雖然還在實驗階段，但Przybyla想透過水產養殖的計畫，為太空人提供新鮮的食物以補充營養，而歐洲航天局也資助此計畫，希望能為規劃中的「月亮村」打造更宜人居的環境。

研究團隊表示，其實一開始團隊是想送雞蛋上太空，而非魚卵，因為團隊設想雞蛋應該比魚卵堅固很多，然而在第一階段實驗、也就是讓卵適應火箭升空時的劇烈搖動，雞蛋的表現不差，經過搖動後有95%的雞蛋仍順利孵化，但鱸魚卵經過搖動後竟有76%的孵化率，和沒有經過搖動的對照組有82%的孵化率比起來相差不遠，也就促成團隊想在太空養殖魚類的想法。

提供食物、調節壓力

另外，由於月亮空氣成分特殊，不是每一種魚都適合食用，因此Przybyla和其團隊必須挑選二氧化碳排放低，孵化快，且因為太空旅行中，生命體會暴露在輻射下，因此需要有抗帶電粒子的能力，經過篩選後，選中了兩種鱸魚做進一步實驗，且鱸魚可以忍受鹽度變化幅度較大的環境，剛好適合淡水不足的月亮環境。

海洋科學雜雜「哈凱雜誌」報導，團隊分析認為，比起陸地生物，水中的環境更加惡劣，時常遭遇強流、海浪以及堅硬石頭表面的碰撞，因此魚卵的強韌性超乎研究團隊想像。團隊也提出，在月球上飼養魚類不只可以為居民和研究人員提供新鮮食物，從心理學角度來看，養殖生物有助於心情放鬆，培養成就感，減少罹患抑鬱症的機會。

不過Przybyla和其團隊認為，貝類或者蝦類等無脊椎動物可能會比魚類更適合，也更好養殖，且養殖空間會比脊椎動物節省很多。

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