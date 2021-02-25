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美準CIA局長：習近平治下的中國是不好對付的威權對手

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
伯恩斯為資深外交官，曾在歐巴馬執政時期擔任副國務卿一職。美聯社
伯恩斯為資深外交官，曾在歐巴馬執政時期擔任副國務卿一職。美聯社

美國中央情報局（CIA）局長被提名人伯恩斯（William Burns）24日出席聯邦參議院情報委員會的提名聽證會，他表示「勝過中國」將是未來十年美國國家安全的關鍵，並形容「在越來越多的領域中，習近平治下的中國是不好對付的威權對手」。

伯恩斯舉例，中國大陸為了厚植自身實力，不惜竊取智慧財產、壓迫子民、霸凌鄰國、擴張全球觸角，並在美國社會建立影響力；「對CIA而言，意味著提高對中國的關注與急迫性。」

伯恩斯表示，當前局勢越發複雜與充滿競爭，從恐怖主義、核武擴散，到侵略性的俄羅斯、挑釁的北韓與敵對的伊朗；這是充滿新挑戰的世界，包括氣候變遷、公共衛生、網路威脅，以及掠奪性的中方領導人構成美國最大的地緣政治考驗。

伯恩斯是擁有33年資歷的外交官，曾擔任駐俄羅斯與駐約旦大使，也曾秘密參與2015年的美伊核子協議的初步接觸，他在2011年被時任總統歐巴馬任命為副國務卿，2014年退休後轉往智庫。

在美國總統拜登提名伯恩斯後，華盛頓郵報曾分析，伯恩斯出掌中情局凸顯外交團隊特色；他雖熟悉俄羅斯與中東地區，卻對中國大陸缺乏經驗。

伯恩斯在書面證詞中將大陸列為優先政策目標，他說，若出任CIA局長，「中國、科技、人民，與夥伴關係」將是他的4大優先。

伯恩斯表示，正如同拜登強調，「勝過中國」將是未來10年美國國家安全的關鍵，需要包括堅實情報為基礎的長期、清晰且跨黨派的戰略；CIA將擴增中國大陸專家，分析相關業務。

伯恩斯說，從氣候變遷到防止核子武器擴散，在這些領域合作符合美中彼此利益；「習近平治下的中國並非沒有其自身的問題與弱點，但是，在越來越多地方，習近平治下的中國是不好對付的威權對手。」

在答覆議員詢問時，伯恩斯表示，中國大陸過去6、7年的成長是警鐘，是一種侵略性、不加掩飾的野心與獨斷，清楚表明美國今日面對的競爭對手與敵手的性質。

附和拜登在慕尼黑安全會議上呼籲歐洲盟友「必須共同準備一場與中國的長期戰略競爭」，伯恩斯表示，美國必須為與中國長期競爭做好準備，這不像過去與蘇聯競爭，以意識形態和安全為主的冷戰，如今是在科技與經濟領域中，有一位野心勃勃的對手。

至於俄羅斯，伯恩斯將其描述為「衰落的大國」，而俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）即便落居下風，都持續證明自身的破壞力；有關伊朗，拜登政府正準備重返前任總統川普退出的伊朗核協議，伯恩斯表示，絕不允許伊朗擁有核武器。

在情報委員會完成聽證會後，情報委員會和參議院院會將分別表決，決定是否支持伯恩斯出任CIA局長；伯恩斯因其過去資深的外交專業受到跨黨派立委支持，要獲參議院認可應不成問題，華盛頓郵報報導，至今沒有任何參議員暗示或表態反對這項人事案。

俄羅斯 拜登

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