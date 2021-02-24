中印邊境沖突傷亡 中國為何沉默八個月？

2月21日，中國和印度分別宣布，兩國軍隊已經完成從喜馬拉雅山邊境爭議地段撤兵。中國國防部發布的消息稱，中印兩軍於20日自莫爾多--楚舒勒中方一側舉行了第十輪軍長級會談。會談取得重要進展，雙方軍隊已經完成從班公湖地區的撤軍。

去年4月起中印軍隊的邊境對峙摩擦，於6月達到高峰，雙方軍人在加勒萬河谷發生流血沖突，引起國際關注。印度方面在第一時間宣布，有20名印度軍人在沖突中死亡，並表示中方也有死傷；但中國一直沒有公布解放軍的具體傷亡人數。

直到今年2月19日，中印宣布完成撤兵前夕，《解放軍報》發表文章首次披露中方共有四名官兵死亡。報道中還使用“外軍”來指代印軍。

強者姿態？

在2月19日中國外交部的例行記者會上，有記者問到中方在此時公布相關消息有何考量。外交部發言人華春瑩回答說：“中方為了維護兩國兩軍關系大局，推動局勢降溫和緩和，保持了高度克制，體現了中方作為負責任大國的氣度和擔當。但是印方多次渲染和炒作有關的傷亡事件，歪曲事實真相，誤導國際輿論。現在《解放軍報》刊發有關的報道，公布事實真相，我想有利於人們了解這個事實真偽和是非曲直，這也是對衛國戍邊英雄烈士的應有敬意。”

官媒《環球時報》總編胡錫進19日在推特上說，中國推遲宣布這一名單表明中國的善意，不想進一步刺激印度，“這是強者的姿態” 。

中國在事發之後不公開有關傷亡的信息，對此外界的猜測分析，一種傾向是認為北京不願激起國內的民族主義情緒，另一種分析是想避免對印勢態的激化。

BBC引述印度海軍退休將領巴斯卡爾（C. Uday Bhaskar）認為，中國在處理對印度關系上，也在觀望拜登新政。如果拜登對中國的政策和特朗普政府一樣強硬，如果中國認為來自美國的威脅很大，那麼中國就不可能希望開辟新戰線同印度擴大對抗。

“詆毀烈士”網民被拘

《解放軍報》的報道發表後，中國民間對傷亡人數的真實性不乏議論和猜疑。畢竟在去年6月，印度不同媒體援引政府消息人士報道的中國軍人死亡人數在35-50人之間。但有關質疑不僅遭網絡審查刪帖，而且已有多人因網上的有關言論被警方拘捕。

多家海外網媒引述了網名“辣筆小球”的網絡大V的評論，“…你仔細品，犧牲的這4位都是因為“營救”而立功，連去救人的人都犧牲了，那肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有4人。這也是印度敢於第一時間公布陣亡人數和名單的原因，在印度看來，他們贏了，且代價更小。”此外他還嘲諷了解放軍指揮官。

南京公安局20日的警方通報顯示，19日當晚，網名“辣筆小球”的男子因 “因涉嫌尋釁滋事”被刑事拘留，原因是他“在微博上歪曲事實、詆毀貶損5名衛國戍邊英雄官兵“。“微博管理員”也發布消息稱，對該賬號用戶予以禁言一年處罰。

據澎湃新聞報道，2月19日到22日間，已有6人因在網上“詆毀烈士”被中國安全部門拘留。在南京、河北秦皇島、廣東茂名、貴陽、北京、四川綿陽，分別有一人被處以行政拘留或刑事拘留。此外，重慶警方以“涉嫌尋釁滋事罪”對一名僑居海外的重慶公民處以刑事拘留，並對其“網上追逃”。各地公安采取行動的緣起皆為“群眾舉報”。

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