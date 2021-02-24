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尼日大選結果出爐 執政黨候選人勝出

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
尼日選舉委員會23日公布第二輪總統選舉投票初步計票結果，執政黨尼日爭取民主和社會主義黨候選人巴祖姆勝出。(photo byBenhamayemohamed on Wikimedia under CC4.0)
尼日選舉委員會23日公布第二輪總統選舉投票初步計票結果，執政黨尼日爭取民主和社會主義黨候選人巴祖姆勝出。(photo byBenhamayemohamed on Wikimedia under CC4.0)

尼日總統大選結果出爐，由執政黨候選人巴祖姆當選。尼日選舉委員會23日宣布，巴祖姆以55.75%的得票率勝出，選舉結果經憲法法院確認後，將可繼任為總統。對此，反對派候選人奧斯曼競選總部提出抗議，認為選舉過程有舞弊之嫌，西非國家經濟共同體的觀察員代表團則認為，投票是在自由、公正、可信和透明的條件下進行。

根據《美聯社》與《路透社》報導，尼日選舉委員會23日公布第二輪總統選舉投票初步計票結果，執政黨尼日爭取民主和社會主義黨候選人巴祖姆以55.75%的得票率，勝過反對派候選人、前總統奧斯曼44.25%的選票。本次選舉投票率為62.9%，低於去年12月27日第一輪總統選舉投票率67.7%。最終選舉結果還需得到尼日憲法法院確認。

巴祖姆在推特上發文感謝尼日人民對他的信任，並表示他將成為忠實的僕人，應對國家所面臨的所有問題。但反對派候選人奧斯曼的競選總部發出聲明，要求立即停止發布巴祖姆當選的結果，且在宣布結果不久前，奧斯曼的競選總部表示，選舉過程存有廣泛的舞弊及威脅選民的情況。不過，並沒有提供任何證據。

在選舉結果公布後，奧斯曼競選總部和首都尼阿美部分地區他的支持者燃燒輪胎進行抗議，後來遭警方發射催淚瓦斯驅散。選舉委員尚未對違規指控做出回應，西非國家經濟共同體的觀察員代表團則表示，投票是在「自由、公正、可信和透明的條件下進行」。

但選舉委員會主席蘇納（Issaka Souna）表示，選舉期間遭到兩次攻擊，造成兩個地區共有8人死亡。其中7位受害者是提拉貝里地區的選務人員，在乘車的過程中誤觸地雷而喪生，目前尚不清楚這是針對選舉委員會官員還是與選舉有關。

巴祖姆現年61歲，現任尼日爭取民主和社會主義黨主席，先前擔任過外交部長、內政部長。

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