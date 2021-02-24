脫北者越界束手無策 南韓朝野批軍方

近期傳出的脫北者事件，已經引發南韓朝野對邊境漏洞的疑慮！此前一名脫北者身穿潛水衣從海路脫北，期間監視系統多次發現蹤跡，警報系統也有響，但南韓方面卻未有行動。對於4個月以來第二次的南北韓分界線（DMZ）出現紕漏，南韓在野黨23日於國防聽證會上抨擊，認為該重新檢查機器與監視動線，也有國防專家緩頰，稱全天候監視耗時費力，加上現役軍人減少，可考慮外包給私人公司。

邊境不再嚴防？

根據《英國廣播公司》報導，南韓近期傳出一名脫北者利用水路游進領土，路線被認為是「極為艱難與不可思議」，在軍方透露更多細節後，顯示該名脫北者甚至穿過一段南韓軍方也不曉得的排水道，穿越南北韓分界線途中被監視系統多次拍到，警報也響了2次，但南韓邊境守衛卻無動於衷，直到脫北者身影第9次出現在監視器上，軍方才報告這起事件、開始找人。

事情傳出後，南韓朝野深感震懾，由於南北韓分界線一直被認為是最嚴謹的防線，算上去年底一名北韓體操選手翻過邊界圍欄，這已是近4個月以來，第二次有脫北者穿越火線的行為，讓韓國軍方也坦承「將徹查邊界的每個監視器與感應系統」。

《華爾街時報》也補充，但針對那段連軍方都不曉得的水道，讓南韓反對黨23日在國防部聽證會上厲聲批判，現任議員、退役的三星陸軍將軍申元植（音譯）質疑，那段區域似乎沒有雷區，說明南韓根本沒有徹底檢查那段地形，這是國防一大疏失。

兵源減少，負擔大

不過，學者特別替軍方緩頰，首爾國防大學教授金永俊（音譯）提到，保持全天候監視本來就是艱鉅的任務，軍方本質是保家衛國、進行軍事任務與戰爭應變，並不是用來當邊境「保姆」，這麼長的一條邊境線，或許要考慮外包部分給私人公司。

大田大學教授李相浩（音譯）也補充，南韓出生率下降與義務兵役期改變，讓南韓現役軍人數量減少，數據顯示從19年的60萬人下降到今年底的53萬人，沒有足夠時間培訓士兵，也沒有足夠兵源，實務上本來就會讓監視邊境的負擔更大。

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