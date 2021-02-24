澳洲最老袋鼠壁畫 可追溯1萬7000年

西澳洲最近發現袋鼠壁畫，是該國發現的考古遺跡中，最古老的岩石藝術壁畫，放射性碳年代分析顯示，此壁畫可能是在1萬7000多年前繪製。科學家表示，在岩石上繪畫是最早記載的人類交流方式，且因為壁畫顏料材料特殊，通常很難用放射性碳年代分析鑑定，因此這次發現的古袋鼠壁畫對考古研究是重大發現。

最早的人類溝通方式

CNN報導，針對澳洲袋鼠壁畫的研究最早可以追溯到1990年代，當時研究人員齊聚在西澳洲的金伯利地區，因為當地有大量的古代岩石壁畫遺跡。科學家認為，壁畫是人類已知最古老的交流方式之一，除了在澳洲，在印尼蘇拉維西島也有岩石壁畫群。

根據最新發表在期刊《自然人類行為》的研究發現，該地區的袋鼠壁畫在放射性碳年代分析下，可以追溯到1萬7000多年前，是目前已知最古老的袋鼠壁畫。西澳洲大學的考古學家彼得．維斯表示，古老的岩石壁畫風格會反應該地區的社會文化，可以從壁畫中推測出當時的社會階級和文化架構。

蜂巢痕跡助鑑定

根據ABC報導，由於繪製的顏料中富含鐵，並且賦予壁畫酒紅色的特殊風貌，但其所含的碳元素不足，因此該如何鑑定壁畫的準確年代一直是考古團隊的一大挑戰，因此考古團隊開始借助岩壁附近的蜂巢來幫助鑑定。

墨爾本大學的考古博士生達米安．芬奇表示，運用黃蜂在壁畫附近的蜂巢痕跡，可以推測出壁畫的年齡，而此手法在1990年的考古研究中就被廣泛使用，當時有澳洲研究團隊利用蜂巢，追溯到1萬6000年前的岩石壁畫。

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