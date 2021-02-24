伊波拉疫情再起 幾內亞急打疫苗

伊波拉疫情拉警報，幾內亞地區開始疫苗接種。根據世界衛生組織報告，伊波拉疫情又在幾內亞南部擴散，已造成數人死亡，為了防堵疫情，該國已經從23日開始開始疫苗接種，並優先針對醫護人員，並擔心伊波拉加上新冠肺炎，恐使幾內亞的醫療系統崩潰。

半島電視台報導，幾內亞於23日開始從南部接種伊波拉疫苗，並優先針對醫護人員和第一線工作人員。該國自14日發現第一批病例，已經造成數名死亡，而過去伊波拉在2013年到2016年疫情高峰中，幾內亞總共有4例病例還有5例死亡。

世界衛生組織表示，該國接種疫苗採取「環形策略」，將可能與確診的伊波拉病人接觸的家屬、醫護人員都要盡快接種疫苗。伊波拉病毒是通過體液的密切接觸傳播，其最明顯的症狀是發高燒，也可能引起嚴重的出血現象，因此與患者有密切接觸的親友以及醫護人員風險是最大的。

界衛生組織表示，如果幾內亞沒有妥善處理，加上新冠疫情，兩方夾擊下可能會使該國醫療系統崩潰。除了世界衛生組織，當地政府也開始對疫情嚴陣以待，除了接種疫苗，也結合不同派別的意見領袖，說服民眾接受疫苗施打。

Yahoo新聞報導，幾內亞衛生部長雷米．拉瑪表示，最難的是說服民眾接受疫苗施打，例如他曾花了一整天和古埃克地區的意見領袖溝通，希望能借助當地長老的力量鼓勵民眾施打。他表示，若意見領袖願意配合，且民眾有確實施打、遵守防疫規則，「大約六週內就可以成功防堵伊波拉病毒。」

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