快訊

台灣觀光學院110學年全面停招 朝停辦方向辦理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／義國百年墓園坍塌200具棺木墜海 家屬慟：親人又死一次

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
22日下午3點的一場土石崩落，導致公墓隨之坍塌，多具棺材就這樣落入海中，根據照片顯示，該懸崖大部分都已塌陷至海中，棺材伴隨瓦礫與碎石漂浮在下方約50公尺的海中。圖／Vigili del fuoco
22日下午3點的一場土石崩落，導致公墓隨之坍塌，多具棺材就這樣落入海中，根據照片顯示，該懸崖大部分都已塌陷至海中，棺材伴隨瓦礫與碎石漂浮在下方約50公尺的海中。圖／Vigili del fuoco

義大利西北部城市熱那亞（Genoa）附近的旅遊勝地卡莫利（Camogli）22日發生土石崩落，導致建在懸崖邊一座上百年歷史的公墓坍塌，至少200具棺木墜入海中。

有150年歷史的卡莫利公墓座落在當地靠海的岩石峭壁上，22日下午3點的一場土石崩落導致部分公墓坍塌，多具棺材就這樣落入海中，根據照片顯示，該座懸崖幾乎已全部塌陷，棺材伴隨瓦礫與碎石漂浮在下方約50公尺的海中。

值得慶幸的是，該公墓周一固定關閉，因此沒有人員傷亡，懸崖下方有十間房屋，其中三戶有人居住，當局目前也為這些人提供臨時住所。

棺材尋回行動自22日晚間展開、已持續2天，但僅回收10具棺木，其餘仍漂在水上。回收之棺材將由驗屍官確認身分，當局也已派遣無人機協助行動，希望盡可能找回棺材，以安撫死者家屬。

據稱，事發前一天懸崖就有坍塌的預兆，但當局未採取任何行動。多位居民指出，自己的父親、祖父和祖母等親人都葬在卡莫利公墓，發生這場意外宛如「親人又死了一次」，還有民眾指控墓園方不久前仍在推銷墓地，絲毫沒有危機意識。

對此，當地市長堅稱土石崩塌規模如此廣大，絕對是「無法預測的」，並表示自己與市民關係緊密，發生如此意外是其市長任內經歷過「最黑暗的時刻」。

義大利西北部城市熱那亞附近的旅遊勝地卡莫利22日發生土石崩落，導致建在懸崖邊一座上百年歷史的公墓坍塌，至少200具棺材墜入海中。圖／Vigili del fuoco
義大利西北部城市熱那亞附近的旅遊勝地卡莫利22日發生土石崩落，導致建在懸崖邊一座上百年歷史的公墓坍塌，至少200具棺材墜入海中。圖／Vigili del fuoco

棺材 義大利

延伸閱讀

客家掃墓苗栗市有交管 頭份市生命紀念館防疫戶外祭拜

台南關廟公墓無名火 撲滅見屍體

台南關廟公墓下午發生火災 晚間發現屍體死因待查

影／白天燒到黑夜 苗栗公墓火災蜂煙四起

相關新聞

英下月開學將砸276億幫學生補課！官員：可能延長學期

英國教育大臣威廉森（Gavin Williamson）24日說，不排除延長學期來幫助英國學童趕上進度，並稱約有四成大學生...

影／義國百年墓園坍塌200具棺木墜海 家屬慟：親人又死一次

義大利西北部城市熱那亞（Genoa）附近的旅遊勝地卡莫利（Camogli）22日發生土石崩落，導致建在懸崖邊一座上百年歷...

尼日大選結果出爐 執政黨候選人勝出

尼日總統大選結果出爐，由執政黨候選人巴祖姆當選。尼日選舉委員會23日宣布，巴祖姆以55.75%的得票率勝出，選舉結果經憲法法院確認後，將可繼任為總統。對此，反對派候選人奧斯曼競選總部提出抗議，認為選舉過程有舞弊之嫌，西非國家經濟共同體的觀察員代表團則認為，投票是在自由、公正、可信和透明的條件下進行。

脫北者越界束手無策 南韓朝野批軍方

近期傳出的脫北者事件，已經引發南韓朝野對邊境漏洞的疑慮！此前一名脫北者身穿潛水衣從海路脫北，期間監視系統多次發現蹤跡，警報系統也有響，但南韓方面卻未有行動。對於4個月以來第二次的南北韓分界線（DMZ）出現紕漏，南韓在野黨23日於國防聽證會上抨擊，認為該重新檢查機器與監視動線，也有國防專家緩頰，稱全天候監視耗時費力，加上現役軍人減少，可考慮外包給私人公司。

澳洲最老袋鼠壁畫 可追溯1萬7000年

西澳洲最近發現袋鼠壁畫，是該國發現的考古遺跡中，最古老的岩石藝術壁畫，放射性碳年代分析顯示，此壁畫可能是在1萬7000多年前繪製。科學家表示，在岩石上繪畫是最早記載的人類交流方式，且因為壁畫顏料材料特殊，通常很難用放射性碳年代分析鑑定，因此這次發現的古袋鼠壁畫對考古研究是重大發現。

伊波拉疫情再起 幾內亞急打疫苗

伊波拉疫情拉警報，幾內亞地區開始疫苗接種。根據世界衛生組織報告，伊波拉疫情又在幾內亞南部擴散，已造成數人死亡，為了防堵疫情，該國已經從23日開始開始疫苗接種，並優先針對醫護人員，並擔心伊波拉加上新冠肺炎，恐使幾內亞的醫療系統崩潰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。