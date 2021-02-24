人權觀察：新疆被判長期監禁者明顯增加

國際人權組織人權觀察2月23日發布報告，指控中國政府近年加強對新疆維吾爾族以及其他穆斯林的打壓，無根據的起訴他們並判處多年刑期。人權觀察表示，在中國2016年底通過《反恐怖主義法》後，在新疆被司法機關起訴或關押者多達25萬人。

人權觀察搜集了將近60多個案例，發現許多人在沒有做出違法行為的情況下被起訴與監禁。人權觀察認為這些案件與強制送進「職訓中心」的案件性質不同。人權觀察中國部資深研究員王松蓮表示，與新疆再教育營相比，由正規司法系統起訴並關押的案件較少引起國際關注，「雖然披著合法的外衣，許多在新疆監獄裡面的人只是普通民眾，因正常生活、進行宗教活動而被起訴。」

人權觀察引用中國政府統計指出，新疆法庭在2017年對99,326人判刑，在2018年對133,198人判刑。雖然官方尚未公布2019年的統計數據，但非政府組織Xinjiang Victims Database已經記錄了8000多件被拘留的案件，預估2019年被判刑人數將與前兩年相當，意味著2019年又有上萬人被判刑。

人權觀察發現，2017年被判處長期徒刑的人明顯增加。在2017年之前，被判處五年以上有期徒刑的人數約佔被判刑總人數的10.8%，在2017年卻提升到總人數的87%。

法院認定宗教活動「危害國家」

人權觀察在報告中分享數個具體案例，描繪新疆穆斯林被起訴並關押的現象。人權觀察認為，許多案件被起訴的罪名模糊，顯示出新疆法院對許多沒有真正犯罪的人進行定罪和監禁。

人權觀察舉例，有四名維吾爾族的家庭成員因在2013到2014年間前往土耳其探望家人被起訴。當局指控身處土耳其的男子埃密特(Erkin Emet)隸屬恐怖組織，而家人贈與他的禮物－維族傳統樂器都塔爾、一枚金戒指和一些基本生活用品則被中國政府指為「協助恐怖主義」的證據。埃密特表示，他自己與該4名家屬被判處11年到23年不等的刑期。

另一個案例是一名叫做金懷德(Jin Huaide，音譯) 的男子。他在2018年9月被昌吉法院指控「分裂主義」並判處終身監禁，而根據人權觀察取得的判決書，金懷德「反復非法」組織團體赴國外研讀古蘭經，並在2006到2014年間於新疆舉行宗教聚會，法院認定上述行為鼓勵他人參與跨國宗教改革活動Tablighi Jamaat，是「促進外國宗教勢力在中國的滲透」，並且「加強伊斯蘭教將統一世界的思想，以建立哈裡發王國為目標」最終「危害國家」。

人權觀察也舉出其他案例，如維吾爾族人乃比詹-吾加-艾合麥特(Nebijan Ghoja Ehmet)因告訴他人「什麼是哈拉姆和清真(伊斯蘭教中的禁止和允許)」而被控「煽動民族仇恨和歧視罪」並被判處10年監禁；哈薩克族的努爾蘭-皮奧納(Nurlan Pioner)因對70多人進行宗教教育，被控「擾亂公共秩序和極端主義」罪被判處17年有期徒刑。還有販賣香煙被控「非法經營罪」、幫助維族人向親屬匯款被控「洗錢罪」、在微信群中講解古蘭經被控「非法使用互聯網罪」等。

人權觀察表示，51起案件的相關信息，包括起訴書、入獄通知書、洩露的官方文件以及與家屬的官方溝通都顯示，這些案件中的大部分維吾爾族和哈薩克族人都是因為「煽動民族仇恨」、「尋釁滋事」、「觀看或收聽極端主義內容」等模糊和概括性的罪名入獄。

人權觀察在報告中稱，雖然國際壓力能促使中國政府釋放部份被關押人士，但是中國持續否認在新疆任意實施大規模關押，也堅稱當局依法治理該地區。人權觀察稱，許多人被強迫失蹤、拘留或監禁，家屬都不知下落。人們獲釋後仍繼續受到監視，行動受限，還有些人被強迫勞動。

人權觀察研究員王松蓮呼籲，國際組織對中國施加的壓力應該提升到呼籲對新疆進行獨立調查，「這是釋放遭到不正當拘留或關押者的最大希望。」

作者: 張慈

責編: 楊威廉

©2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】