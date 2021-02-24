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影／狠夫疑詐保害死孕妻 兩人走向懸崖邊影片曝光

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
曝光的影片中，這對夫妻沿著危險的陡峭懸崖壁行走，可以看到哈坎牽著賽姆菈的手、爬上岩石，以便從更好的視角欣賞腳下的愛琴海，遊客聲稱「哈坎的行為很奇怪」才選擇將過程錄下。圖／Youtube／Schengen Story News
曝光的影片中，這對夫妻沿著危險的陡峭懸崖壁行走，可以看到哈坎牽著賽姆菈的手、爬上岩石，以便從更好的視角欣賞腳下的愛琴海，遊客聲稱「哈坎的行為很奇怪」才選擇將過程錄下。圖／Youtube／Schengen Story News

土耳其一名丈夫被控3年前帶懷孕妻子出遊，為了詐取保險金，在一處知名景點的懸崖與妻子合照後就將人推下，釀成一屍兩命的慘劇。儘管這名丈夫矢口否認下手，但疑似行兇前的最後身影卻意外被附近遊客錄下，影片曝光後讓丈夫嫌疑大增。

2018年六月，40歲男子哈坎（Hakan Aysal）帶著懷孕7個月的32歲妻子賽姆菈（Semra Aysal）出門旅遊，他們來到穆拉（Mugla）知名景點「蝴蝶谷」（Butterfly Valley），期間走到一處約300公尺高的懸崖，2人開始浪漫合照，沒想到賽姆菈隨後卻墜崖。

近日曝光的影片中，這對夫妻沿著危險的陡峭懸崖壁行走，可以看到哈坎引著賽姆菈爬上岩石，以便從更好的視角欣賞腳下的愛琴海。遊客聲稱自己覺得「哈坎的行為很奇怪」才將過程錄下。據悉，幾分鐘後哈坎就將妻子推下懸崖。

檢方認為，兩人之所以在懸崖邊停留長達3小時，就是因為哈坎想等四下無人再將賽姆菈推下崖，費特希耶（Fethiye）當地高等刑事法院也裁定，哈坎因蓄意謀殺而被羈押。

檢方起訴書中還提到，意外不久後哈坎就向保險公司申請索取保險金，該保單是他為妻子購買，可提供40萬土耳其里拉、相當於40865英鎊（約新台幣159萬），哈坎更是唯一受益人，不過保險公司得知警方的調查後便拒絕給付。

哈坎則否認殺妻，表示當時拍完照後，妻子把手機收進包包，後來又要他把手機交給她，於是他起身去拿包包，走沒幾步背後突然傳來妻子尖叫，一轉過身，人已經消失，不過此說法與影片有差異。此案目前仍在調查中。

土耳其一名丈夫被控3年前帶懷孕妻子出遊，為了詐取保險金，在一處知名景點的懸崖與妻子合照後就將人推下，釀成一屍兩命的慘劇。儘管這名丈夫矢口否認下手，但疑似行兇前的最後身影卻意外被附近遊客錄下。圖／每日郵報
土耳其一名丈夫被控3年前帶懷孕妻子出遊，為了詐取保險金，在一處知名景點的懸崖與妻子合照後就將人推下，釀成一屍兩命的慘劇。儘管這名丈夫矢口否認下手，但疑似行兇前的最後身影卻意外被附近遊客錄下。圖／每日郵報

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